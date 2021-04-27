野村：美團涉壟斷或被罰46億元人民幣　對業務影響有限

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-04-27 11:18

美團日前發公告稱，接獲中國國家市場監管總局通知，依法對美團涉嫌壟斷行為立案調查。公司將積極配合監管部門調查，進一步提升業務合規管理水平，保障用户以及各方主體合法權益，促進行業長期健康發展，切實履行社會責任。目前公司各項業務正常運行。

對此，國際投行野村（Nomura）表示，美團可能會在調查結束後因違反中國《反壟斷法》被定罪；中國《反壟斷法》第四十六條規定，對於壟斷協議行為，可以處以上一年度銷售額1%至10%的罰款。因此，如果罰款是按上一年銷售額的4%，美團將可能被罰款46億元人民幣（約7.06億美元），相當於美團的淨現金餘額為180億美元約4%，包括最近發行股票和可換股債券新籌集的100億美元，該行預計潛在罰款對美團的業務影響有限。該行維持美團的買入評級和目標價404港元。

據AI財經社報道，對於美團被調查一事，網友們的態度倒是很鮮明，「美團對本地生活服務壟斷，早該查了」、「支持國家打擊壟斷行為」、「民以食為天，涉嫌壟斷從嚴調查」。

另據《廣州日報》報道，北京雲嘉律師事務所律師趙佔領接受採訪表示，反壟斷是中共中央經濟工作會議確定的2021年八大經濟工作任務之一，市場監管總局等三部委要求34家網路企業在一個月內自查自糾，進行整改。目前監管部門確定的一個月的自查自糾期限尚未結束，市場監管總局即對美團進行反壟斷調查，反映了中國對網路行業的反壟斷監管力度不僅沒有放鬆，反而可能進一步趨嚴。因此除了美團之外，不排除還會有其他網路巨頭被反壟斷調查的可能。

$美團(03690.HK)$