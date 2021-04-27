滙豐季績｜首季稅前盈利58億　多賺79%勝預期　淨回撥4億美元

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-04-27 17:19

滙豐控股（0005）公布今年首季業績，列賬基準除稅前利潤按年增加79%，至57.79億元（美元．下同），優於市場預期。

首季列賬基準預期信貸損失錄得撥回淨額4億美元，相比之下，2020年第一季則有30億美元提撥。出現撥回淨額主要反映經濟前景較2020年好轉。第三級預期信貸損失減少，部分是由於2020年第一季的數字包括就新加坡一項企業貸款所提撥的大額準備。

集團宣布更新派息政策，包括自2022年起將目標派息比率定於列賬基準每股盈利的40%至55%，而每股盈利可因應商譽或無形資產減值等非現金重大項目作出靈活調整。

一如集團早前公布今年內不會按季度派息，今次公布首季業績，不宣派股息。集團重申，會於8月公布2021年中期業績時，考慮是否宣派一次股息。

淨息差按年大跌25個基點

首季列賬基準收入跌5%，降至130億元，期內集團所有環球業務均受到2020年利率下跌拖累。但因環球銀行及資本市場業務旗下制訂壽險產品業務的市場影響和估值變動而被部分抵銷。

期內滙控淨息差1.11厘，與去年第四季持平，與去年首季1.36厘大跌25個基點。淨利息收益為65.14億元，按年跌14%。淨利息收益率為1.21%，較去年第一季下跌33個基點。平均有形股本回報（年率）為10.2%，較去年第一季上升6個百分點。普通股權一級資本比率達到15.9%，與去年底持平。

集團指，首季所有地區均錄得盈利，HSBC UK Bank plc的列賬基準除稅前利潤更達到10億美元以上。經濟前景好轉，加強了對集團收入增長計劃的信心，初步跡象亦相當正面，顯示各策略性範疇均錄得增長，包括貸款渠道獲得改善，但前景仍然未盡明朗。首季業績受惠於預期信貸損失的撥回淨額（主要來自英國），反映經濟預期好轉。但由於各國／地走出疫情的速度不同，加上政府停止各項支援措施，形勢仍極不明朗。

集團指，根據現時的主流經濟預測，集團預期2021年的預期信貸損失準備將較集團2020年業績報告預測的中期範圍（平均貸款的30至40個基點）為低。預期2021年的客戶貸款可達致中單位數增長。

祈耀年指，集團正把良好的增長態勢延續到今年第二季。

集團行政總裁祈耀年表示，集團今年首季在支持客戶方面表現良好，同時大幅增加股東回報。他對集團的收入表現及成本控制感到滿意，對預期信貸損失大幅減少尤其欣慰。他指環球銀行及資本市場業務今季取得佳績，於策略性領域亦達致穩健的業務增長，當中包括亞洲的財富管理及貿易融資業務，以及香港和英國的按揭貸款。集團亦加強了零售及批發銀行業務的貸款渠道。集團在執行增長及轉型計劃方面進展理想，並進一步削減成本和風險加權資產，同時於具備優勢的範疇推出新產品並提升服務。

祈耀年續指，儘管局勢仍未明朗，經濟前景已有改善，集團正把良好的增長態勢延續到第二季，同時在資本、資金、流動性及信貸方面維持審慎立場。