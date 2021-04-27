螞蟻集團傳被人行奪數據控制權　估值恐大削九成至290億美元

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-27 13:22

據報人民銀行希望螞蟻集團將旗下的消費者貸款數據，交給一間由國家控制的信用評分公司，該公司同時服務與螞蟻競爭的其他金融機構，包括工、中、建、農等國有銀行，亦將由人行前高層營運。而《彭博》行業研究指，受中國監管約束，螞蟻集團的估值可能大跌至290億美元，折合約2262億港元。

彭博分析師Francis Chan發表報告指，螞蟻集團的收入增速有機會由去年11月的30%，降至百分之十幾區間的低段，估值可能會從原先的3200億美元，下降到290億至1150億美元之間。

Francis解釋道，如招商銀行，其估值可能也不會超過4870億到4920億元人民幣，螞蟻的估值可能將類似於銀行和其他主流金融機構，市場可能會依據MSCI中國金融指數評估螞蟻，其隱含估值則在1860億至2450億元人民幣。

他指，該公司的消費貸款部門花唄和借唄，可能會因為被切斷與擁有十億用戶支付寶的關聯而受損，且在通過信用調查獲取和使用個人訊息方面將面臨更多限制。另外，該公司還需要降低其餘額寶理財服務的規模，其規模在首季下降18%。

他補充道，馬雲現時持有該公司的控股權，但無論有沒有馬雲，作為中國金融科技巨頭的螞蟻集團，未來其 「偉大性」都可能會下降。