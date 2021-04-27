美團涉壟斷遭立案調查　股價先低後高　一文看清大行點評

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-27 15:00

繼阿里巴巴（9988）後，再有內地平台經濟經營商，因對商戶實施「二選一」安排，遭內地市場監管總局調查。市監局發佈公告稱，近日，市場監管總局根據舉報，依法對美團（3690）實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查。

消息發出後，美團ADR暴跌6%，港股方面，美團則低開高走，最大跌幅不足3%，現報最新報315.8元，升3.5%，市值1.85萬億元。惟股價較2月份460元的年內高位，回落逾31%，市值蒸發8,446億元。

早前市監局就要求騰訊（0700）、百度（9888）、美團、京東（9618）等34個平台企業要在一個月內全面自檢自查，逐項徹底整改，並向社會公開《依法合規經營承諾》。市場監管部門將組織對平台整改情況進行跟蹤檢查，整改期後再有發現平台企業強迫實施「二選一」等違法行為，一律依法從重從嚴處罰。

美團遭監管調查是市場預期內的事情，唯一的不確定就是罰款多少，如何整改？

美團涉壟斷遭立案調查。（網上截圖）

野村料美團或遭罰款46億元人民幣

野村表示，認為美團可能會在調查結束後被市監局定罪；按壟斷法規定，罰款額為對上年度綜合營業額的1%至10%。如果罰款是按上一年銷售額的4%，將可能被罰款46億元人民幣(約7.06億美元)，相當於美團的淨現金餘額為180億美元約4%，包括最近發行股票和可換股債券新籌集的100億美元，該行預計潛在罰款對美團的業務影響有限，維持美團的「買入」評級和目標價404元。

該行認為，美團的強大市場地位和客戶忠誠度，使其餐廳供應與競爭對手的供應有所不同。考慮到潛在的監管風險因素，該行在行業中首選攜程（9961）、網易（9999）、微博（WB.US）、阿里巴巴（9988）及騰訊。

大摩認為，美團是繼阿里巴巴之後反壟斷風險最高的內地平台公司。（資料圖片）

大摩﹕調查結果或可消除不明朗因素

摩根士丹利發表報告表示，因為美團是繼阿里巴巴之後反壟斷風險最高的內地平台公司，而商家獨佔性一直是美團和阿里旗下餓了麼之間的主要戰場之一，相信美團被立案調查的事件不會令市場感到意外，隨著美團早前已進行股本集資計劃後，相信潛在面臨罰款的影響相對可控。

該行認為，預計市監局今次對美團的調查時間將較短，而調查結果將消除市場對美團主要懸而未決的不明朗因素，維持對美團「增持」投資評級及目標價420元。

該行表示，參考內地對阿里巴巴的反壟斷罰款，佔2019年阿里巴巴國內銷售額的4%，該行估計美團的相關罰款為46億元（人民幣，下同），指潛在罰款將相當於美團集資後約4%現金，或目前市值的0.3%。

美團先舊後新配股及發債，獲騰訊認購。（美聯社）

交銀國際﹕美團籌資近100億美元可覆蓋罰款

交銀國際發表報告指出，預料美團的行政處罰款區間介乎40億至120億元，處罰對業務運營影響不大，約佔2018/19年度外賣業務交易總額（GMV）的1至3%，佔淨現金比例3至9%，對2021年虧損率影響2%至7%。

報告指出，當局對美團的判定依據有數點，包括外賣市場份額；對服務價格及商家流量是否有控制能力；資金及技術能力；商户對平台依賴程度及是否依賴平台數據導致高昂的遷移成本；新進入者的門檻；是否有二選一等行為證據。

該行又指，美團通過配股發債籌資近100億美元，完全可以覆蓋40億元且120億元的罰款。其中，公司通過發行均可轉換為美團B類普通股的14.83億美元於2027年到期的零息可換股債券及15億美元於2028年到期的零息可換股債券，全部較昨日收市價溢價49.1%。