Archegos爆倉｜瑞銀首季損失7.74億美元　料事件致次季損失8700萬

撰文： 蘇梓墨 最後更新日期： 2021-04-27 18:20

瑞銀集團4月27日發佈的第一季度財報顯示，其在美國對沖基金Archegos Capital爆倉事件中遭受了7.74億美元的損失，加入了美國競爭對手摩根士丹利的行列，使投資者對Archegos爆倉的影響程度感到驚訝。

此外，瑞銀集團CEO拉爾夫·哈默斯（Ralph Hamers）週二（4月27日）表示，該行預計第二季度將計入與Archegos爆倉事件相關的8,700萬美元損失。

該行在一份聲明中表示，這一打擊導致其全球市場業務的收入減少了5.54億美元，掩蓋了股票衍生品和現金股票增加帶來的更高收入。

總體而言，該行一季度實現淨利潤18.2億美元，好於預期，儘管Archegos爆倉導致其淨利潤減少了4.34億美元。

瑞信等多家大行均受波及

這家瑞士第二大銀行在Archegos爆倉事件幾周後一直保持沉默，此前其競爭對手瑞信集團宣佈與Archegos有關的損失約為55億美元。 高盛集團、摩根大通和富國銀行都設法限制或避免了損失。 摩根士丹利則在財報中披露了與該事件相關的9.11億美元損失，受到一些投資者和分析師的批評。

Archegos事件的衝擊導致瑞銀的股票業務營收下降20%，而如果不計入這一衝擊在內將增長48%。

瑞銀集團CEO拉爾夫-哈默斯表示，該行預計第二季度將計入與Archegos Capital爆倉事件相關的8,700萬美元損失。

野村首季入賬損失2457億日圓

另一方面，同樣受Archegos爆倉事件拖累的野村，在今年首季入賬損失2,457億日圓（約176億元），導致季內淨虧損1,554億元。去年同期則錄345億日圓虧損。

野村指出就Archegos持倉股份，已處理了97%，事件引發的620億日圓損失會在今個財政年度入賬。

野村會對現有主要經已交易進行全面審查，並審查與其他金融相關業務的持倉，確認並無類近交易。