失業貸款計劃明起接受申請　限期前還清可免息　10間銀行參與

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-27 17:17

香港按揭證券公司宣布，為失業人士設立的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」將於明日（28日）起至今年10月27日接受申請。

該計劃由政府提供擔保，申請人貸款額以8萬元為上限；首12個月只須還息，年利率固定一厘，申請人如按時全額還款，已繳付的利息將全數退還。政府總擔保額為150億元，申請期為6個月。

目前有10間銀行參與計劃，分別為滙豐、恒生（0011）、中銀香港（2388）、渣打、東亞（0023）、工銀亞洲、建行亞洲、大新（2356）、信銀國際及上海商業銀行。

每名借款人的最高合資格貸款額，在去年1月至今年2月內，任何3個月的平均每月收入的六倍、或參考2019/2020課稅年度稅單的平均每月應予評稅收入的六倍。每名借款人的最低貸款額為5,000元，貸款用途不設限制。

申請人必須為18歲或以上持有效香港身份證的香港永久性居民，且在申請貸款時失業至少兩個月、在申請貸款時不可是未解除破產之人士及不可有任何破產呈請或訴訟、須持有有效的香港銀行帳戶、及可以提供證明其已失去在香港就業所得的主要經常收入。

自僱人士、自由職業者、散工或臨時工若能提供失業聲明及已失去於香港就業的主要經常收入的證明文件亦合資格。

計劃的最長還款期為六年，借款人可申請在提取貸款後首12個月還息不還本。貸款年利率為1%，但若在預定還款期末或之前還清全部貸款和利息後，借款人將獲回贈全部利息支出。中期拖欠將不影響利息支出回贈。