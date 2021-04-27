中銀明起接受百分百擔保個人特惠貸款計劃申請

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-04-27 17:54

中銀香港（2388）支持香港按證保險有限公司推出的百分百擔保個人特惠貸款計劃，提供簡易便捷的電子申請渠道，協助受疫情衝擊的失業人士紓緩資金周轉壓力，解決燃眉之急。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理陳碧蓮表示，自疫情發生以來，中銀香港推出多項金融服務支援及民生紓困措施，協助客戶應對資金周轉的困難。該行會積極配合香港按證保險有限公司的百分百擔保個人特惠貸款計劃，為有需要人士提供簡易便捷的申請渠道，並會儘快處理相關申請，提供適切支援，協助他們渡過困境。

由2021年4月28日至10月27日，有需要的客戶可透過中銀香港手機/網上銀行及中銀香港網頁（貸款>私人貸款>百分百擔保個人特惠貸款），填寫網上申請表及上載所需證明文件，再按提交即完成申請。此外，客戶亦可致電3988 2128或前往任何一家中銀香港分行提交申請。

百分百擔保個人特惠貸款計劃最高貸款額為8萬元或失業前平均月薪的6倍（以較低者為準），實際年利率為1%，並提供12個月至72個月還款期以供選擇，擔保費全免。為減輕即時還款壓力，客戶更可選擇首12個月延期還本，隨後5年分期償還本金及利息。在清還全部貸款後，客戶將獲得全數利息回贈。

凡18歲或以上香港永久性居民，在申請該計劃時失業至少兩個月，即符合申請資格。自僱人士、自由職業者、散工或臨時工如能提供失去主要經常收入證明，亦可申請該計劃。