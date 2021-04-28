100毛東方昇「沖涼」恐被告　毛記葵涌最高飆1.8倍

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-04-28 22:51

網媒《100毛》藝人「東方昇」因日前在觀塘海濱音樂噴泉直播，期間使用梘液沖涼。結果遭康文署不點名批評，並指研究向有關人士採取法律行動以追究責任。

《100毛》母公司毛記葵涌（1716）今日午後股價一度高見1.85元，升幅高達1.8倍，市值曾飆升至4.995億元。今日收盤報1.36元，最終升幅收窄至106%，市值3.67億元，成交額3.15億元，換手率高達91.54%。

以毛記葵涌今日高位計，市值較前收市日大增3.21億元，金額足以承建6個造價逾5,000萬元的觀塘海濱音樂噴泉。

毛記葵涌於深夜發出公告，指出知悉股價及成交量上升，並經作出相關情況下有關公司合理查詢後，董事會確認不知悉任何導致股價及成交量上升原因，或任何必須公布以避免公司證券出現虛假市場資料，又或者須予披露的任何內幕消息。

▼4月24日東方昇觀塘海濱音樂噴泉用沐浴露沖涼▼

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日前在觀塘海濱音樂噴泉直播，期間使用梘液沖涼，又邀請鄰近的小孩為他擦背。康文署翌日不點名批評「東方昇」的行徑，批評此舉會影響他人，或會令市民滑倒，呼籲市民要「着重公德」。

當局昨日（27日）再發聲明，稱已關閉音樂噴泉及互動嬉水區以徹底清潔，並研究向有關人士採取法律行動以追究責任。署方指任何人違反相關條例，可被判處罰款2,000元及監禁14天。

▼4月26日觀塘海濱音樂噴泉關閉▼

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提起毛記葵涌出現大幅異動，其中一次包括去年8月壹傳媒（0282）瘋炒的一周。壹傳媒創辦人黎智英及其兩名兒子因為涉嫌違反香港國安法和串謀欺詐罪被捕，壹傳媒大樓更遭警方查封。

當時壹傳媒在8月10日及11日兩個交易日累升11倍，該股盤中更由歷史低位0.075元一度炒高至1.96元，急飆25倍，升勢甚為罕見。其中，8月11日當日成交股數更達40.86億股，換手率高達155%，若撇除大股東的持倉，以可供交易的街貨量計換手率則高達470%。

去年8月壹傳媒創辦人黎智英及其兩名兒子因為涉嫌違反香港國安法和串謀欺詐罪被捕，壹傳媒與個別媒體股獲炒高，升幅驚人。（Bloomberg）

至於當時毛記葵涌跟隨壹傳媒炒高，兩日間由低位0.462元，一度抽上2.332元，漲幅高達4倍。

雖然今日股價一度急漲1.8倍，但距離毛記葵涌的歷史高位相差逾八成。毛記2018年3月28日以上限價1.2元掛牌，首個交易日一度炒至11.76元最高位，升幅較招股價超出逾8倍。