國泰航空：料短中期無明顯改善　向若干員工組別推出自願離職計劃

撰文： 劉紹蘭 許世豪 最後更新日期： 2021-04-28 12:49

早前市傳國泰（0293）可能會在6月再度裁員，及另推員工帶薪假計劃。據《香港01》取得的內部信件，國泰向員工發信稱，由於新冠疫情仍持續影響該公司的營運，故此將再推出自願離職計劃。

信中指，航運復甦步伐及國際旅行需求仍然非常不確定，預計將在相當長的時間內，集團需繼續維持基本航班，會繼續採取措施來去管理職位及保持快捷的反應。信中又指，公司不希望見到更多有價值的同事離開，但認為，為部分出於個人原因，或尋求其他機會的員工，提供選擇是值得的。可以參與自願離職計劃的員工包括空中服務人員、機師及前線人員。

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國泰：經營環境持續嚴峻

國泰回覆《香港01》查詢，指由於全球各國持續實施嚴格的旅遊限制及檢疫政策，國泰航空一直以來僅能維持基本航班。儘管有關當局近期稍為放寬限制，但經營環境持續嚴峻，嚴重影響公司的業務。國泰仍需大幅削減航班運力，預計在短中期內不會有明顯改善。

有見及此、並因應部份員工的要求，國泰決定向若干員工組別（包括機師、機艙服務員、及機場員工等）推出自願離職計劃，並會為所有申請員工提供支援，當中包括具競爭力的離職方案。

另外，有傳媒引述國泰人事部總監Patricia Hwang的員工信件，她形容疫情為國泰帶來巨大挑戰，須審慎管理，在管理成本、保存現金的需要，和為為最後復蘇做準備之間取得平衡，並在信中感謝打算離職員工的貢獻。

據信件顯示，員工可以今日（28日）起至5月12日申請自願離職計劃，最後上班日期為5月31日。成功者將不遲於5月14日收到通知。公司提供兩個方案，包括可獲得四月份薪酬水平的兩個月工資，或者以四月份薪酬水平乘年資，再乘以三分之二，最多不超過4月人工的六倍。另外會提供延續多一個月的醫療保障，以及員工機票優惠等。

國泰股價一度跌0.9%，低見7.01元，最新報7.05元，仍跌0.7%。

疫情打擊環球航空業，國泰航空去年底公布重組方案，大幅裁減5,300名駐香港員工。本月中，市場亦一度傳出國泰會在6月再裁員，估計可能涉及機組人員，國泰當時回覆指不會就傳聞作出回應。

此前有報道指，國泰或推出員工帶薪假計劃，員工若放9個月無薪假可享1個月工資；放12個月無薪假可享有2個月工資，推行時間有待公布。