美國議息｜聯儲局按兵不動維持利率不變　1200億美元買債規模不變

撰文： 孫素青 最後更新日期： 2021-04-29 07:53

4月28日，美國聯邦公開市場委員會（FOMC）在結束政策會議後發佈聲明稱，將聯邦基金利率目標區間維持在0%至0.25%的範圍不變，符合市場的普遍預期。

美聯儲（Fed）表示，將維持1,200億美元月度債券購買規模不變，直至（美國經濟）取得更多實質性進展。

美聯儲在華盛頓發佈的聯邦公開市場委員會政策聲明中提到，美聯儲致力於在這個充滿挑戰的時期使用全部工具來支援美國經濟，從而推動實現其充分就業和物價穩定的目標。

美聯儲聲明稱，委員會力求實現充分就業和通脹率在較長時期內達到2%。由於通脹率持續低於這個較長期目標，委員會將尋求實現通脹率在一段時間內適度高於2%，以使長期通脹均值達到2%且較長期通脹預期依然牢牢錨定在2%。委員會預計將維持貨幣政策的寬鬆立場，直至實現這些目標。

委員會決定將聯邦基金利率目標區間維持在0%至0.25%，並預計，在勞動力市場條件達到與委員會對充分就業的評估相一致的水準、且通脹率已經升至2%並有望在一段時間內適度超過2%之前，維持這一目標區間是合適的。此外，美聯儲將以每月至少800億美元的規模繼續增持美國國債，以及每月至少400億美元的規模增持機構抵押貸款支持證券，直至朝著委員會充分就業和物價穩定的目標取得重大的進一步進展。這些資產購買有助於促進順暢的市場運作並營造寬鬆的金融條件，從而支持信貸流向居民和企業。