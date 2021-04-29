1.8萬億美元家庭計劃呼之欲出　拜登要加徵富人稅

撰文： 孫素青 最後更新日期： 2021-04-29 09:26

美國總統拜登（Joe Biden）將於4月28日在國會發表其針對兒童、學生和家庭的總計金額為1.8萬億美元的「美國家庭計劃」。

白宮方面稱，該項提案未來十年間所需1.8萬億美元的資金將在15年內由國家財政收入抵消，部分金額將通過提高美國最富裕羣體的稅率獲得額外稅收而抵免。

4月14日美國總統拜登在白宮發言。（AP）

據悉，該項計劃的主要內容包括：

2,250億美元用於高質量的幼托服務，並確保按照家庭收入階梯式承擔部分幼托費用；

2,250億美元用於建立全美範圍內帶薪育兒和病假綜合計劃；

2,000億美元用於與各州合作為所有3至4歲兒童提供免費的幼兒園教育；

1,090億美元用於確保所有學生可免費參與社區大學，時間跨度為2年；

大約850億美元提供給佩爾助學金（Pell Grants），向低收入學生提供最多約1,400美元的助學金；

620億美元用於提高大學的保留率和完成率；

390億美元為家庭收入低於12.5萬美元的學生提供兩年的學費資助，學生應就讀於四年制歷史悠久的非洲裔學院或大學、部落學院或大學以及服務少數族裔的教學機構；

450億美元用於滿足兒童的營養需求，包括擴大夏季膳食計劃的範圍；

2,000億美元用於永久實施1.9萬億美元的新冠疫情刺激法案中包括的覆蓋部分低收入人羣的醫保費用

將兒童稅收抵免計劃延長至2025年，並永久全額退還；

擴大兒童和家屬回禮稅收抵免並將其永久化；

將無子女工人的收入所得稅抵免額永久化；

為給該項提案提供資金，拜登計劃提高年收入超過60萬的個人所得稅稅率，從37%提高至39.6%；同時針對年收入超過100萬美元的家庭的資本利得稅也將提高到39.6％。