騰訊遊戲年度發佈會下月舉行　大和：或推重磅遊戲　評級「買入」

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-29 22:39

騰訊（0700）將於5月20日公佈首季業績，而5月16日舉行「騰訊遊戲年度發佈會」，騰訊遊戲逾社交平台上表示，本次發佈會將有重磅IP、新作登場。

大和發表研究報告，重申騰訊「買入」評級，目標價870元。基於手機遊戲及行業數據，該行預計公司首季總收入按年增22.7%至1,326億元（人民幣，下同），非國際財務報告準則經營盈利增25.6%至447億元。估計其網絡遊戲收入增17%，其中手機遊戲收入增22%至420億元。網絡廣告收入估計增25%，而低基數下，支付量增長有機會加快至35%。

該行表示，雖然對反壟斷法的憂慮繼續影響公司股價，但該行認為監管風險可控，該股目前估值為5年平均市盈率31倍，為下半年推出重磅遊戲前，提供良好買入機會。該行又上調其2021至2023年總收入預測2%。

呢款重磅遊戲將登場

早前騰訊全資子公司Image Frame Investment與日本遊戲公司Marvelous締結資本業務聯盟，Image Frame Investment收購Marvelous 20％股份，成為第一大股東，此次發佈會由Marvelous與騰訊合作的《牧場物語》的正版手遊亦會登場， 該遊戲是一款類比經營遊戲，1996年首次於任天堂旗下的超級任天堂登場。

而《和平精英》、《天涯明月刀手遊》、《火影忍者手遊》等騰訊旗下衆多遊戲將會亮相本次發佈會，預計還將會有更多全新的手遊與玩家見面。