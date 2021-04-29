《路透》：騰訊涉反壟斷行為或遭罰逾百億元　專家料股價見呢個價

撰文： 翟梓謙 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-29 17:19

《路透》引述兩名知情人士報道，中國政府準備向騰訊（0700）處以巨額罰款，作為對這家互聯網巨頭涉嫌違反反壟斷行為的一部分。不過，估計罰款可能少於月初對阿里巴巴施加的破紀錄27.5億美元天價罰款。

兩位知情人士指，騰訊預計將受到至少100億元人民幣（15.4億美元）的罰款，這足以讓國家市場監管總局（SAMR）立下標竿。

消息人士稱，騰訊因未適當報告過去的收購和投資，以遭受反壟斷審查而受到處罰，每項案件的罰款最高為50萬元人民幣，以及某些業務的反競爭行為，尤其是音樂流媒體。

其中一位知情人士指，監管機構的態度是，雖然騰訊有別於阿里巴巴，並非是反壟斷的最大目標，但既然反壟斷行動正在進行中，便不可能不懲罰騰訊。

集中調查騰訊音樂

知情人士稱，SAMR的調查部分集中在騰訊音樂（美：TME）之上，監管機構已告知騰訊，將對其處以罰款，放棄專有音樂權利，甚至可能被迫出售所收購的Kuwo和Kugou音樂應用程序；又指市場監管總局告訴騰訊音樂應放棄一些剩餘的專有權。

另外，一位知情人士說，只要其核心業務保持完好無損，騰訊不介意支付巨額罰款，甚至願意在需要時支付更多費用。

訊滙証券行政總裁沈振盈認為，預期騰訊股價在600元至650元之間波動。

沈大師：罰款落實反而短期利好

對於騰訊傳被罰款最少100億元，訊滙證券行政總裁沈振盈認為，對於騰訊來說，金額不是大問題，罰款事項一旦落實，短期反而是利好消息，預期股價在600元至650元之間波動。

不過，沈大師又指騰訊股價始終偏貴，「只值500元，投資者有貨都唔安落」，反推薦投資留意電訊股中移動（0941）。

青姐：騰訊中線支撐620元

騰訊早前宣佈為「可持續社會價值創新」戰略首期投入500億元人民幣，設立相關部門，對包括基礎科學、教育創新、鄉村振興、碳中和、FEW（食物、能源與水）、公眾應急、養老科技和公益數字化等領域展開探索。主席馬化騰更表示，騰訊將「持續呼應國家與時代的需要，與不斷發展的社會共生共榮」，並指500億元只是投入的開始。

著名股評人胡孟青就認為，「馬化騰就比馬雲叻，騰訊比阿里巴巴乖」，且騰訊監管風險可控，100億元騰訊罰得起，但對於普通人是天文數字，足夠市監局以儆效尤。但從北水手影來看，她指出，昨日（28日）淨賣出前三個股為小米集團（1810）、騰訊、中國移動，五窮月將至，港股成交量較之前少、流入資金不足，預計騰訊市盈率可保持30倍，股價短線支撐位是580元，中線支撐位是620元，上升到650元將受壓。

胡孟青又指，處罰的關鍵不是罰款，而是因何事被罰及後續處理，相對而言美團（3690）更高危，且內地科技巨頭近期面臨監管而壓力重重，獲騰訊加持的反而比騰訊更吸引。