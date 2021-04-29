調查｜78%受訪者稱家庭收入受新冠肺炎疫情衝擊　72%憂無力還債

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-04-29 17:00

新冠肺炎在全球肆虐逾年，多國或地區經濟飽受衝擊，家庭收入難免受影響。環聯公布最新一期《全球消費者脈搏研究報告》，顯示78%受訪者指出家庭收入受到疫情負面影響，較上一份調查增加9個百分點；調查亦發現有22%受訪者會利用信用卡的可用信貸額，以延遲支付帳單及償還貸款，比率較上次調查提高。

環聯在今年3月5日至22日期間，調查了785名香港消費者，經過過去一年疫情衝擊後，本港消費者仍備受長期經濟壓力困擾。有61%受訪香港消費者預期，家庭收入會繼續受疫情負面影響。

疫情影響導致家人失業的受訪者比例增加至27%。（資料圖片）

調查亦發現，有家庭成員失業的受訪者比例，由上一次調查的13%增至27%，升幅為14個百分點；不過表示自己或家人被削減工時佔比，則下降了10個百分點至47%。

可是受訪者憂慮無法償還貸款比率增加，在今次調查中有72%受訪者表示，擔心無力繳付帳單或償還貸款，較上一輪調查增加14個百分點。同時有42%受訪者認為，在未來四星期內將無法繳付帳單應償還貸款。

受訪者指出，家庭收入減少會削減非必要支出。（資料圖片）

逾6成家庭收入減少者會削非必要開支

調查亦發現，受訪者擬減少開支。在家庭收入減少的受訪者當中，66%表示會縮減非必要開支，包括限制出外用餐支出及減少娛樂消費。52%受訪者指出，預料會減少個人非必要支出，其中49%表示未來3個月會減少購買家庭電器﹑汽車等高價商品。

有22%受訪者指出，會透過信用卡可使用餘額來償還貸款。（資料圖片）

調查亦發現，95%受訪者指出有儲蓄來應對突發事件或財政困難實屬重要，亦有94%受訪者認為監察自己信貸狀況，有一定重要性。當家庭收入受影響的消費者，被問及如何在極端困難時期支付帳單和償還貸款時，44%受訪者選擇動用儲蓄，41%向朋友或家人借錢﹑27%申請個人貸款。有22%受訪者決定使用信用卡可用信貸額，18%受訪者計劃利用還款假期來延遲支付帳單和償還貸款，分別較上次調查增加4個百分點及11個百分點。

調查進一步發現，23%的受訪者在過去一年中曾獲延期償還、寬限處理或還款假期等紓困安排。當中超過四分之三（78%）的受訪者表示，他們在通融期結束前已做好財政準備應對，並表示未來三個月的家庭支出將保持常態，反映出他們財政的穩定。在所有受訪者中，59%表示會維持同等水平的醫療保健開支，58%表示會維持同等水平的住屋、水電、保險和信用卡等方面支出，56%則表示會維持同等水平的無線服務、有線電視、互聯網等數碼服務方面開支。