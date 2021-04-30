IMAX：全球IMAX商場網絡影院77%已重開

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-04-30 08:59

IMAX China（1970）公布，其控股股東IMAX Corporation截至今年3月底止的首季業績，首季收入增加9%，至617.5萬美元；股東應佔虧損大幅收窄七成至1,484萬美元；每股虧損0.25美元。

公司指，去年1月下旬為應對新型冠狀病毒相關的公共衛生風險，中國政府指示中國放映商暫時關閉超過70,000家影院，包括中國大陸共約700家IMAX影院。於2020年3月11日，由於與新型冠狀病毒相關的公共健康危機日益

嚴重，世界衛生組織將新冠肺炎列為大流行病，接下來的數週內，地方、州及國家政府發出居家令並對大型公共聚會實施限制，導致世界各國的影院暫時關閉，其中包括該等國家的絕大部分IMAX影院。由於影院關閉，電影製片廠推遲大部分原定於2020年或2021年初上映的影片的上映，包括許多計劃於IMAX影院放映的影片，而多部其他電影直接或同時在流媒體平台放映。

近期，不少國家已取消居家令，IMAX網絡影院也逐步於2020年第三季度重開但減少座位、保持距離及採取其他安全措施。截至2021年3月31日，全球IMAX商場網絡影院中的77%已重開，包括大中華的絕大部分影院。在亞洲大部分地區，觀眾已再次光臨影院，觀眾人數與疫情前相若，惟好萊塢影片仍推遲上映（一般佔該等地區票房銷售額70%）。然而，由於好萊塢影片的上映日程持續延遲，故此亞洲以外地區的影院門票銷售額較正常水平大幅下降。因此，於2021年第一季度，若干連鎖影院仍然關閉、按限制客座率營運或縮短營業時間。