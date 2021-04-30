世界首富打響太空戰　貝索斯旗下Blue Origin太空旅遊票即將開售

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-30 10:12

亞馬遜（AMZN）CEO貝索斯（Jeff Bezos）旗下太空公司Blue Origin在周四發佈的一則視頻中表示，將很快開始出售太空旅遊火箭「新謝潑德」號（New Shepard）的太空船票。

Blue Origin並未透露票價，只是說將於5月5日向在公司網站表格中提交姓名和電子郵件的人提供更多詳細信息。

本月中旬，該公司再次成功發射「新謝潑德」號火箭，成功測試了可重複使用的火箭助推器和能夠將人類送至太空邊緣並返回的太空艙系統。

「新謝潑德」號一次可搭載6人，太空艙帶有巨大的窗戶，可讓乘客欣賞美景，返回地球前有10分鐘的零重力狀態，在此前的測試飛行中太空艙能達到340000英尺（逾100千米）以上的高度。

在Blue Origin發佈視頻之後，競爭對手維珍銀河（Virgin Galactic）股價下跌了5%以上。

迄今為止，維珍銀河已售出約600名乘客的太空船票，每張價格在20萬至25萬美元之間。貝索斯曾表示，Blue Origin將以與競爭對手相近價格為「新謝潑德」號的航班定價。

SpaceX衛星星座Starlink發射任務（SpaceX）

貝索斯與馬斯克 兩大科技巨擘再就太空探索事務對撼

此前，Blue Origin向美國太空總署作出投訴，指太空總署上周決定把28.9億美元（225.42億港元）合約，批給Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）支持的，這項決定有瑕玼。

爭議合約屬於太空總署登月任務Artemis計劃的外判部分，工程重點涉及協助太空總署運送太空人至月球表面，以及進行月球漫步。

Blue Origin、Dynetics及SpaceX是參與競逐合約的私人公司。太空總署原先預期從3間公司選擇兩間，再進行最後競逐。不過署方上周突然公布，決定把合約判給SpaceX。Blue Origin指出，太空總署的決定相當於「搬龍門」，而且存在很高風險，因此作出投訴。