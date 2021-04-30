吉祥航空擬聯合戰略投資　斥300億購海航資產

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-04-30 13:00

海航集團資產重組有新進展，吉祥航空擬聯合股東共同設立「吉道航」實行戰略投資，傳計劃收購海航航空資產，金額將不超過300億元（人民幣‧下同）。

民營航空吉祥航空（深：603885）擬聯合股東均瑤航投以及戰略協同投資者共同設立合夥企業上海吉道航航空科技合伙企業（簡稱「吉道航」），並以「吉道航」對外投資航空實體企業。

吉祥航空表示，此前一直尋求航空主業實業發展和投資機會，此次聯合均瑤投資、戰略投資人共同投資航空主業標的公司，有利於擴大公司行業地位，將提升和拓展公司航空業務競爭實力。

根據公告指，「吉道航」投資額不超過300億元，其中吉祥航空擬出資50億，均瑤航投以及戰略協同投資人合計出資額不超過249.5億元。同時，吉祥航空和均瑤投資還將投資設立上海均祥海航空發展（簡稱「均祥海」）作為普通合夥人，出資5,000萬元。均瑤投資和吉祥航空，分別持有「均祥海」60%和40%的股份。

吉祥航空公告亦指，由於受限於商業信息保密及相關方的決策程序，該項投資目前尚不能披露具體信息，合夥企業出資結構中涉及到戰略協同投資人的出資結構目前存在不確定性。

早前《路透》引述中國全國企業破產重整案件信息網公告顯示，正在進行破產重整的海航集團清算組，擬公開為海航集團旗下航空主業、機場板塊及供銷大集招募戰略投資者。對於海航集團的整合，相關部門希望具有民航運營經驗的團隊來參與，但吉祥航空對收購行動非常謹慎，是否最終成功還是要看條件。