黃光裕宣佈國美進入家居領域　三年目標五千億元人民幣

撰文： 李進 最後更新日期： 2021-04-30 15:16

《澎湃新聞》4月30日報道，在昨日「打扮家」家裝戰略暨App上線發佈會上，國美（0493）宣佈正式進軍家居市場，目標3年實現5,000億元人民幣市場規模。

作為回歸後的首次公開露面，黃光裕選擇為打扮家站台，同時也宣佈國美進軍家居領域的野心。黃光裕在現場表示，「國美對家裝行業並不陌生，從零售業的角度，直接間接參與了家居部分產業鏈，從地產、投資行業來看，也是參與了不少」。

「家裝行業和零售行業的底層邏輯是相通的，希望通過C端（用戶）的倒逼，對產業鏈不斷優化，打造閉環的商業模式，為用户帶來透明的、智能化的家居家裝服務。」黃光裕補充道。

成立6年的打扮家是一個彙集設計、施工、材料、家居等環節為一體的平台服務商。2020年年末，以家電銷售為主營業務的國美切入家居領域，投資控股打扮家團隊。2020年12月24日，打扮家的主體公司「美屋三六五（天津）科技有限公司」完成股權變更，國美控股子公司海南貝智企業管理有限公司和上海薈僑國際貿易有限公司成為主要股東，合計持股80%，崔健個人持股7.75%。

自黃光裕回歸前夕至回歸後，國美一改近10年低調的作風，大手筆地宣佈了一系列改革措施。

先後獲拚多多及京東買可轉債

2020年上半年，先是拼多多以認購國美零售發行的可轉債方式，向國美進行戰略投資2億美元。隨後，京東又以1億美元認購國美零售發行的境外可轉債。據介紹，國美和京東的合作主要在採購、營銷和物流服務方面；國美和拼多多的合作主要在流量和定製化產品方面。

2021年1月，國美零售又提出了「娛樂化」的公司戰略，併發布了「真快樂」APP。當時在發佈會上，國美零售控股執行副總裁兼國美在線CEO向海龍介紹，改版後的「真快樂」標誌着國美將成為一個娛樂化、社交化的零售平台，通過秒殺搶購、視頻導購、會員拼購等一系列玩法。

根據國美零售方面的數據，2021年一季度以來，國美全新線上平台「真快樂」APP的商品交易總額（GMV）按年增長近4倍，月活穩定在4,000萬規模，活動單日日活近千萬。