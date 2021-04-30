康宏爭奪戰以除牌落幕　變為公眾公司　董事會續掌權

撰文： 詹詠渝 最後更新日期： 2021-04-30 17:05

康宏環球﹙1019﹚股權爭奪戰終以除牌落幕！公司同時公布美國上市的SPAC「AGBA」擬提出全面要約全購公司股份，變相為散戶提供了一道離場的「逃生門」。

不過，除牌後康宏變成公眾公司，意味不再受聯交所及港交所監管，毋須事事對外披露，外界關注另一大股東、屬「深圳幫」的佳兆業太子爺郭曉群如何回應。但有資深會計師指出，董事會將繼續仍擁「絕對權力」

林智遠指出，在康宏除牌後，財匯局未必能有權力繼續監察。

董事會仍擁「絕對權力」

停牌逾三年的康宏環球，今早發通告表示收到聯交所通知，公司將於下周二取消上市地位。公司主席明言，曾考慮是否就此決定進行司法覆核，但經周詳考慮後，認為公司繼續上市但停牌並非提升股東價值的最佳選擇，而即使進行司法覆核，亦未能預見聯交所能於短期內容許公司復牌。

香港會計師公會理事林智遠指出，康宏除牌後，將由上市公司變為公眾公司，不再受聯交所、證監會監管。同時，由於康宏是在開曼群島註冊，故仍需按照開曼群島法律及公司章程運作。因此，與上市公司相比，以後未必全部資料都需要披露，就算有重大收購，都未必如現在般迅速公布。另外，過往在股東大會上主席根據公司章程所授予的權力仍然有效，因此董事會仍擁有「絕對權力」。目前，康宏董事會成員主要是「台灣幫」代表。

值得一提，儘管上市公司及公眾公司的會計及核數標準一樣，但財匯局只能監管上市公司的核數師，林智遠指出，在康宏除牌後，財匯局未必能有權力繼續監察。

徐家健表示，在康宏無法公布2020年審計報告時，已料到康宏會走上除牌之路。（資料圖片／黃寶瑩攝）

分析指AGBA要約收購存「暗湧」

今次退市，外界亦關注特殊目的收購公司（SPAC) AGBA 提出的全面要約收購。AGBA於 2019年5月在美國上市，兩年間都沒有任何併購，去年11月突然公布有意收購康宏並得到康宏認證，惟其中一個大股東佳兆業（1638）太子爺郭曉群卻指從未收過AGBA的邀約。

假如AGBA要進行收購，目標公司一定要完成美國證券交易委員會（SEC）轄下上市公司會計監督委員會（PCAOB）審核，但康宏至今尚未公布2020年審計報告，倘AGBA最終提購，能否順利通過相關要求，惹來關注。

早前康宏舉行股東大會，都有不少保安駐守。（資料圖片）

美國克林信大學經濟系副教授徐家健表示，在康宏無法公布2020年審計報告時，已料到公司會走上除牌之路。AGBA要完成收購康宏，除了要通過PCAOB審計，還需要公司股東投票通告，但他對於股東會否贊成收購有保留，原因是康宏財務狀況仍未透明。

徐家健早前曾代表小股東維權，對於小股東的情況，他指由於香港沒有集體訴訟（Class action），小股東現處於被動位置，只能等待AGBA收購或康宏在通告稱委聘一個為非上巿公司而設的電子交易平台，才可能沽貨離場。他補充指，假如股東有財力，可以做告管理層及董事失職，三年來無法復牌，損害了其股東利益。