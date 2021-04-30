五窮月殺到　專家預料市況會更加悶　籲分注買呢類股！｜投資理財

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-04-30 19:36

港股渡過了一個淡靜的4月。大市整個月在28,300至29,400點上落，上下波幅相差僅多於1,100點，最終整個月累升346點。相對於3月時，大市不時受到美國國債孳息率升跌左右而大上落，除卻今日大跌近600點外，本月整體表現相對平穩，更可以說用一個「悶」字來形容。由於下月為傳統的五窮月，市場人士正關注今日的跌市，會否打破近期僵局之餘，亦為下月港股弱勢打開大門。不過市場人士預期，五窮月未必會窮月，並建議投資者屆時可以再吼股王騰訊（0700）。

整個4月份港股一直於29,000點水平爭持，4月份恒生指數最高見29,405點，最低見28,274點，相差1131點。今日﹑作為4月份最後一個交易，大市跌578點或1.97%，收市報28,724點，在缺乏北水大市成交金額1,258.34億元。

4月份舊經濟股表現較強

不過4月股市，仍有值得留意的地方，就是新經濟股表現較為落後。月初遭到大股東減持逾千億元的股王騰訊為例，已是眾多大型科技股中升幅較好，累升2.13%；阿里巴巴（9988）亦微微累升2.27%；可是因涉及反壟斷行為而遭到當局立案調查的美團（3690）跌0.067%；快手（1024）累跌2.59%；小米（1810）累跌4.47%；京東（9618）累跌7.2%。

相比之下，就個別舊經濟股如金融股來看，剛公布首季業績的滙豐（0005）在4月份累升7.36%；渣打（2888）累升4.94%；中國銀行（3988）升4.39%；友邦（1299）累漲4.88%。

對上3年5月份恒指皆低收

4月已過，下周一便是5月份，又是一個令投資者感到憂慮的月份。傳統的投資智慧，有「五窮六絕七翻身」一說，意即股市在每逢5月時都會開始跌市，6月跌幅更大，但到了7月，股市卻會起死回生之勢。巧合地翻查過去三年數據，5月均低收。

內地股市在下周一至下周三（5月3日至5日）為五一長假休市，加上港股通南向交易在今日起暫停5日，將於下周四（6日）才隨內地股市同步復市。「北水」亦是港股成交的重要力量，北水的流動或多或少對港股走勢帶來影響，會否因此為「五窮月」揭開序幕？

溫傑料下月港股下調空間不大

對於大市今日近600點，光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示不感到意外，反而對於昨日（29日）股市在缺北水及沒有利好消息下，恒指企上29,303點有卻有點意外，認為今日大市回調1至2%也不足為奇。他又認為新經濟股跌勢持續，可是舊經濟股卻未有準備好承接升勢，因此難推動港股有較大升幅。

踏入5月份，溫傑認為港股下調的空間不大，指去年藍籌整體業績表現不俗，而且港股估值亦算合理，流動資金穩定，料恒指將會繼續在28,400至29,400點區間徘徊。值得留意的股份，他建議新舊經濟股兼備，部份龍頭科技股可以把握低位分注吸納，例如騰訊；另外傳統股如教育股的業績理想，亦可留意。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑預料，恒指將會繼續在28400至29400點區間徘徊，新經濟股方面，建議投資者可以吼實股王騰訊（0700），傳統股如教育股亦可留意。

葉尚志：5月仍處於悶局

第一上海首席策略師葉尚志認為，5月港股仍處於悶局，投資者觀望氣氛仍然強烈。縱使聯儲局仍採取鴿派貨幣措施，可是內地在政策面仍未調整，促使投資者抱持審慎態度，預料下月大市將於28300至29300點之間上落。

由於騰訊及美團（3690）於下月公布首季業績，屆時投資者可以留意內地監管部門的措施，對網絡平台業務增長帶來多大影響，或許可以給予投資者更大方向。