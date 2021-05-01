港股升勢扭轉　北水休戰料重返悶局　專家建議兩隻股保平安

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-05-01 17:00

恒指連升兩星期後，本周無以為繼，全周轉跌1.2%，失守二萬九大關。專家指出在兩大因素下，即北水暫停以及中資龍頭科技股監管風波，下周恒指走勢難有好轉，預期重回28500至29000點區間上落。

平證證券（香港）研究部主管郭冰樺接受訪問時指出，周五（30日）公布的PMI數據遜預期，對市場氣氛有影響。加上，人行等部門聯合約談13家金融平台，亦觸發科技龍頭股下挫，包括阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）及京東（9618）等。相信目前中資科技股的政策監管壓力仍高，無望跟隨美股科技股的升勢。

中薇證券研究部董事黃偉豪接受訪問時指出，科指連升五日，累積升幅超過4%，升幅頗急，估計科指會繼續有沽壓，有機會下試8200點。

中資科技股政策風險高 與美股同業愈行愈遠

中薇證券研究部董事黃偉豪接受訪問時指出，科指連升五日，累積升幅超過4%，升幅頗急，估計科指會繼續有沽壓，有機會下試8200點。

五一長假期，滬深股通昨日起暫停，至下周四（6日）才重開，意思是北水最快要下周四才能重回港股。兩位分析師都一致認為，此為削弱大市動力的主要因素，恒指走勢料重回早前的橫行區，介乎28500至29000點之間。

大市在傳統股與新經濟股之間輪動。科技股表現不濟，資金泊入傳統股，特別是大象滙豐（0005），以及同業渣打（2888）。滙豐首季業績遠勝預期，首季列帳基準稅前溢利57.79億美元，較去年同期大升79%，遠勝市場預測中位數的33.46億美元。

郭冰樺估計滙豐及渣打較能受惠外圍歐美經濟復甦的正面動力。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

郭冰樺：國際銀行股更能捕捉外圍經濟復甦

郭冰樺指出，滙豐及渣打的業績亮麗，同時反映資產質素強。其中渣打的減值損失按年大減9.4億美元至1,700萬美元，跌幅遠超市場預期；而滙豐上季更錄得淨回撥4億美元。他估計兩大銀行較能夠受惠外圍歐美經濟復甦的正面動力，而且息差已經有望見底，未來將逐步擴闊。建議投資者可以轉泊國際銀行股。

股價走勢上，兩股於周五逆市創出超過一年高位，全周累升9%至9.9%。高盛最新將渣打目標價由60元上調至66元，亦將滙豐目標價由57元上調至59元，以現價計反映潛在升幅達17%-20%。