京東物流終止13年蝕錢　去年經調整盈利17億　預告今年重錄虧損？

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-05-03 09:16

京東物流日前通過港交所上市聆訊，據報最新月內可在港正式招股及上市。市傳上市估值高達400億美元，折合相當於約3,100億港元。

根據最新的上市文件顯示，截至2020年12月底止，京東物流收入錄得733.7億元（人民幣．下同），按年增長47.2%；年內虧損40.37億元，按年擴大80%，主要由於同期可轉換可贖回優先股公允價值變動。全年經調整盈利錄得17.09億元，終止長達13年的連續虧損，而去年同期為虧損9.24億元。

來自京東集團相關收入佔比下降

京東物流收入主要分為兩類，其中來自一體化供應鏈客戶為主要收入來源，2020年共錄556.19億元，佔整體收入的75.8%；其餘24.8%則來自其他客戶。作為京東集團2007年成立的內部物流部門，去年來自京東集團及其他重要關聯方的收入佔集團整體收入約53.9%，較2019年的佔比下降8.3個百分點。

京東物流預計今年將錄得重大的經調整虧損。（視覺中國）

對於2021年的業績表現，京東物流預計今年將錄得重大的經調整虧損，其中首季毛利率將遠低於2020年同期。集團解釋指，鑒於中國一體化供應鏈物流服務行業蘊藏著巨大的市場機遇，故集團在中短期內將把業務增長及擴大市場份額的優先級前，將繼續投資的物流基礎設施網絡、員工、解決方案及服務，以及技術能力。

京東物流預計，基於在中短期內對業務增長及擴大市場份額的關注超過盈利能力，料盈利能力在短期內可能會發生波動。截至2021年3月31日止三個月，其毛利率將遠低於2020年同期，並預計2021年將錄得重大的經調整虧損。

不受《反壟斷》規限

近月市場對於互聯網行業及其相關公司受中央監管的問題，而京東物流在招股文件中亦提到國家的《反壟斷指南》。公司指，京東物流於一體化供應鏈物流服務市場並不具有支配地位。2020年的市場份額為2.7%，遠低於反壟斷法的二分之一門檻。其次，京東物流並非《反壟斷指南》規定的平台經營者，因此不直接受《反壟斷指南》若干規則及規定的規限。