中國對日本出口電動汽車首季激增8倍　大部分屬國產Tesla

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-05-03 10:28

據《新浪財經》報道，日本財務省的貿易統計顯示，中國對日本的純電動汽車（EV）出口正迅速增長，今年首季實際出口量為879輛，較2020年同期的96輛增長逾8倍。大多數從中國向日本出口的純電動汽車是上海工廠生產的特斯拉（Tesla）乘用車。

2021年年初，Tesla的主要車型Model 3的生產地從美國工廠轉移到中國工廠，同時在日本大幅降價產生影響。首季中國對日本的電動汽車出口額增長48倍，達到約29.49億日元，超過2017年至2020年四年間的總額（約17.38億日元）。

此前，從中國出口到日本的純電動汽車主要是2座的超小型車，據貿易統計，2018年至2020年每輛車的單價約為60萬至80萬日元（約合人民幣3.55萬至4.73萬元）。

隨着Tesla上海工廠的生產走上正軌，中國國產Model 3從2021開始出口日本。受此影響，中國產純電動汽車對日本的出口單價在一季度漲至每輛車約340萬日元（約合人民幣20.12萬元）。

伴隨Tesla把汽車生產從成本高的美國工廠轉移到上海工廠，在日本Model 3的起售價（含稅）從2021年2月的511萬日元降價16%，至429萬日元（約合人民幣25.38萬元）。中間價位的Model 3從655.2萬日元（約合人民幣38.77萬元）降價24%，降至499萬日元（約合人民幣29.53萬元）。