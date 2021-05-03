瑞銀看淡金價　料年底見1600美元　未來數季黃金ETF錄淨流出

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-03 14:18

瑞銀財富管理稱，隨着美國經濟復甦，料美聯儲將會在未來幾個月逐漸轉向鷹派，相信近期支持金價回升的情況是短暫的，預期市場風險情緒改善，未來幾個季度黃金交易所買賣基金（ETF）將持續錄得淨流出，今年年底金價料跌至每盎斯1,600美元。

該行指，由於美國債息回軟、美元疲弱及疫情相關的不確定性增加等帶動，金價於上月稍為反彈，市場近期對珠寶、金條及金幣的需求上升。今年首季，珠寶需求按年上升52%，而金條及金幣需求則升36%。

不過，該行又指，金價回升是短暫的，相信隨着美國經濟復甦，將令美聯儲未來幾個月的政策指引逐漸轉向鷹派，將有可能帶動實際利率在未來個月走高，進一步打壓投資需求，令更多黃金ETF流出。

該行預料，今年年底金價跌至每盎斯1,600美元，黃金雖然是最不受歡迎的資產，但鑑於黃金作為投資組合多元化的重要性，投資者仍應保持對黃金的策略性持有。

不過另一大行高盛對金價前景相對樂觀。該行日前發報告，預料在今年底時金價可見2,000美元，又指出黃金與Bitcoin（比特幣）可以並存，若說比特幣可取代黃金成為波動市況中的保值工具屬為時尚早，因目前比特幣仍欠缺實際用途。同時發掘比特幣過程中耗能其大，環境﹑可持續發展及治理（ESG）評分較差。

加上加密貨幣市場競爭劇烈，比特幣或會跑輸競爭對手。

現貨金最新報1774.83美元，升0.33%；現貨銀最新報25.975美元，升0.22%。