姜濤成滙豐One大使　出席網上直播節目與其他KOL分享投資新手心得

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-05-03 14:55

姜糖們注意，姜B已成為「滙豐One」的活動大使。該行指出針對年輕客戶推出全新優惠及多元化免費資源，助客戶增強理財知識及培養健康投資習慣，從而實現理財目標，因此委任歌手姜濤為活動大使，並將出席網上直播節目，與其他年輕網絡紅人（KOL）分享作為投資新手的經驗，以及聽取財富專家的理財心得。

節目將於5月14日晚上7時正，在滙豐Facebook專頁及新開設的Instagram專頁進行直播。

滙豐香港財富管理及個人銀行業務客戶財富管理主管安博哲（Sami Abouzahr）表示，每個人追求的人生和理財目標都不盡相同，但養成儲蓄習慣及盡早開始投資卻是達成目標的不二之道。客戶如能早日開始投資，定期按個人能力投入金額，長遠將受惠於滾存的優勢，而掌握投資及風險的要點後，亦可更有效按個人需要管理資金。該行提供切合不同要求的理財渠道及服務，並利用教學及分享增強客戶投資信心，與他們共同邁出關鍵的理財第一步。

滙豐香港財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹表示，累積財富是終身旅程，但客戶必需掌握相關知識，方能培養健康的理財習慣。年輕客戶熟悉科技，傾向在流動及網上平台接收資訊。在設計理財教學資源時亦聽取客戶意見，務求他們可以透過常用的平台獲取切合所需的服務。該行期望年輕客戶聯同好友，一起與姜濤及投資專家展開理財旅程。