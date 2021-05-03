本港首季GDP按年增長7.8%　終止連跌六季

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-05-03 17:14

本港首季GDP按年實質增長7.8%，高於市場預期！政府統計處表示，根據預先估計數字，今年第一季本地生產總值較上年同期實質上升7.8%，而2020年第四季則下跌2.8%。本地生產總值首季錄得較大升幅，主要是由於季內對外貿易表現強勁，以及去年比較基數較低。

按本地生產總值各個主要組成部分分析，私人消費開支在首季與上年同期比較實質上升1.6%，而2020年第四季則下跌6.9%。

同期，按國民經濟核算定義計算，貨品出口總額與上年同期比較錄得30.6%的實質升幅，明顯地高於2020年第四季5.5%的升幅。按國民經濟核算定義計算，貨品進口在今年首季實質上升23.3%，而2020年第四季的升幅為6.7%。

林俊泓指出，就業情況較預期，對消費市道帶來支持。（盧翊銘攝）

終止連續六季度按年收縮

政府發言人表示，香港經濟在2020年第一季明顯復蘇，終止對上連續六個季度的按年收縮。經濟在第一季急速反彈，主要反映在內地和美國帶動的環球經濟復蘇下，貨物出口的增長非常強勁。根據預先估計數字，實質本地生產總值在2021年第一季重拾7.8%的可觀按年增長，上一季則收縮2.8%。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值在第一季顯著上升5.3%，較上一季0.5%的升幅明顯加快。

然而，經濟復蘇並不平均，而且整體經濟活動仍低於衰退前的水平，原因是疫情及社交距離要求繼續打擊個別經濟環節，特別是一些涉及面向消費者的活動。此外，旅遊業仍然低迷。因此，整個社會必須不遺餘力令疫情受控及確保2019冠狀病毒病疫苗接種計劃取得成功。這將為達致全面經濟復蘇及逐步恢復國際出行創造條件。

展望未來，由內地和美國帶動的環球經濟復蘇，在短期內應有利香港的貨物出口。服務輸出也應有所改善，儘管鑑於世界多地的疫情仍然嚴峻，與旅遊相關活動的恢復料將緩慢。中美關係和地緣政治緊張局勢等其他風險因素亦值得關注。本地方面，倘若本地疫情繼續受控，在政府多項紓緩措施和環球經濟情況好轉的支持下，營商及消費信心可望在今年較後時間更全面地改善。政府會密切留意情況。

林俊泓預期今年本港零售及消費市道受惠樓市及股市暢旺。（資料圖片）

上商林俊泓﹕料全年增長4%

上海商業銀行研究部主管林俊泓指出，今年首季本港經濟增長達7.8%，與去年首季基數較低有關，但相信經濟增長動力可以維持。只要今年經濟正常化持續，相信全年經濟增長可達4%或以上。

他指出消費及投資仍為今年經濟增長動力來源，一方面去年消費零售在欠缺旅客情況下，表現較失色，另一方面近期樓市及股市表現理想，及失業情況較預期佳，對消費零售帶來支持作用。

在談及本港失業率走勢時，他指出一般而言第二季市況偏淡靜，失業率會略回升，不排除會升至7%，隨後將會回落至6.5%。