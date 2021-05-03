巴菲特繼任人揭盅？　《CNBC》﹕為巴郡副主席Greg Abel

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-05-03 21:06

有股神之稱的巴郡行政總裁巴菲特，一直是公司的靈魂人物。在過去多年，外界一直關注誰是今年年屆90歲的股神於公司內繼任人。這個多年關注的問題，今年終於有答案。《CNBC》引述巴菲特指出﹕「董事們一致同意，若今晚我出了什麼意外，Greg明早就是負責巴郡的人」。

今年59歲﹑現為巴郡副主席的Greg Abel，早年在會計師事務所羅兵咸任職。1999年已入巴郡能源前身的MidAmerican。從2008年起擔任MidAmerican行政總裁。在2018年Greg Abel擔任巴郡副主席，並加入公司董事局。

巴菲特的繼任人問題，多年來為外界關注問題。在剛過去周末舉行的巴郡股東會上，有人問及公司會否複雜得令人難以管理，巴菲特先指出公司多年來的文化是權力下放，一直拾任巴菲特副手的芒格指出，Greg Abel可以延續公司的文化。

《CNBC》報道指出，巴菲特對巴郡另一位副主席Aijt Jain評價，認為對方相當優秀；並笑言若Greg Abel發生意外，便由Aijt Jain頂上。

芒格在巴郡股東會上指出，Greg Abel可以延續公司原來文化。（資料圖片）

股神多年戰績彪炳

股神多年來戰績相當可觀，基本上可以用點石成金來形容，其中一宗投資便時在2011年當美國銀行身陷險境時，巴郡買入美銀50億可換股優先股，年利率為6厘，另獲可以每股7.14美元行使﹑合共7億股的認股權。計及股息及行使認股權後，讓巴郡於2017年賬面獲利130億美元（約1,010億元）。

除了眼光準繩外，股神亦是相當具同膽色。於2010年美國剛發生次級按揭危機不久，巴郡以全現金265億美元，收購美國鐵路貨運公司BNSF尚未擁有的77.4%股權。當時巴菲特指出收購該鐵路貨運營運商，是賭美國經濟成長。

早年師承格拉咸

股神眼光與膽色皆有，讓巴郡業績與股價多年來持續攀升。在2017年時便有報道指出，若在1970年時對巴郡投資1,000美元，47年後該1,000美元投資累計增至500萬美元。

股神的投資眼光，可謂師承自投資大師格拉咸。當年在哥倫比亞大學讀碩士時，格拉咸在證券分析一科予巴菲特的成績為「A+」。畢業後亦曾在格拉咸的證券行工作，對格拉咸提倡的投資投資法相當熟悉及理解，亦成其本人投資取向之一。

早年巴菲特不願投資蘋果，近年則成為其愛股。（資料圖片）

多年來外界多指出巴菲特的投資風格相當保守，包括持有可口可樂﹑高盛等大型藍籌。早年更明年看不懂蘋果，不會投資對方。直至近年才改變策略，大手買入蘋果，該藍籌科技股更成為巴郡最主要持倉之一。同時股神亦非所有投資決定，可以讓公司獲利，反而參與收購卡夫亨氏，讓巴郡損失。

不過股神最令人稱道之處，為願意承認以往的錯誤，在日前股東會上，承認去年沽出蘋果是錯誤，便是最佳例子。