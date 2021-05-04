Bill Gates夫婦宣佈離婚！　逾千億美元或須雙方平分？

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-05-04 11:57

微軟（美：MSFT）創辦人比爾·蓋茨（Bill Gates）於社交媒體Twitter上宣佈與妻子梅琳達·蓋茨（Melinda Gates）離婚，意味著長達27年的婚姻關係結束。

Bill Gates發佈聲明稱，「經深思熟慮後，並在我們的關係上下了很大功夫，最終我們做出了結束婚姻關係的決定。過去27年，我們養育了三個優秀的孩子，建立了一個遍布世界各地的基金會，使所有人都能過上健康、富有成效的生活。我們會繼續對這一使命抱有同樣的信念，並將繼續為基金會共同努力，但我們不再相信餘生能再作為夫婦繼續走下去。當我們開始新的生活時，我們希望我們的家庭有空間和隱私。」

隨著比爾和梅琳達·蓋茨基金會（Bill and Melinda Gates Foundation）於2000年成立，夫婦二人的重心轉移到了慈善事業，包括全球衛生及教育等。（REUTERS）

蓋茨基金會曾捐逾百億美元助研發新冠疫苗工作

微軟創辦人Bill Gates的傳奇故事，相信大家耳熟能詳。1975年，他與同學保倫在哈佛大學輟學創辦微軟公司，1986年，微軟正式上市，Bill gates擁有公司49%股份從此成為億萬富翁。

隨著微軟公司的爆發式增長，Bill Gates也躍升成為世界首富，亦成為世界年青人的勵志偶像。由於Bill Gates大量慈善捐款和其他公司的迅速追趕，目前Bill Gates仍以1,240億美元的身家在《福布斯》排行榜位居全球第四。

值得關注的是，Bill Gates和Melinda近年來最為人知曉的是創造了「比爾與梅琳達蓋茨基金會」（Bill & Melinda Gates Foundation），是全球最大的慈善基金組織。該基金會創立於2000年，是世界上最大的慈善組織之一，其專注於公共健康、教育和氣候變化。在本次新冠肺炎疫情期間，該基金會合共捐出117.5億美元用於新冠病毒的疫苗、診斷和研究。去年2月份，內地新冠疫情肆虐之際，基金會更捐助500萬支持內地抗疫人員，建立合作關係。

據蓋茨基金會官網披露，該基金會2019年的總資產為433億美元。從1994年到2018年，Bill gates和Melinda兩人一共向基金會捐出逾360億美元。同時，從2006年開始，股神巴菲特亦向蓋茨基金會合共捐出290億美元。

Bill Gates、Melinda Gates（路透社）

1240億美元身家 夫婦離婚巨額身家分配成焦點

作為曾經的世界首富，Bill gates與Melinda夫婦離婚，對於兩人巨額身家分配將會成為群眾感興趣的焦點。根據目前公開的消息，他們「分物家」的細節還不清楚。但是，法務院可以根據美國法做些基本的預測。

內媒引述微信公眾號國際法務今日（4日）發文稱，美國各州的法律都不一樣，婚姻法也是如此。在美國有九個州實行的是，夫妻共同財產制（community property states），分別是亞利桑那州、加利福尼亞州、愛達荷州、內華達州、新墨西哥州、德克薩斯州、路易斯安那州、威斯康星州和華盛頓州。

Bill Gates婚姻適用的應當是華盛頓州的法律，其同樣適用夫妻共同財產制。該制度規定在夫妻雙方婚姻存續期間，雙方獲得的資產無論是以何方名義取得，都屬於夫妻共同共有資產。

亦即是說，原則上Bill gates夫婦雙方對婚姻期間獲得的資產各有權平分50%。這種制度是深受大陸法系影響，特別是受到法國、西班牙和墨西哥民法典的影響，和中國的婚姻法規定也非常接近。當然，亦有例外，譬如婚前資產，以及雙方在婚姻存續期間通過繼承獲得的財產不能列為夫妻共同財產。Bill Gates夫婦雙方也可以自由約定夫妻共同財產的部分或全部屬於個人財產。

不過，根據美國媒體引述Bill Gates的離婚文件顯示，離婚申請由Melinda草擬的，但當中Melinda並沒有要求任何配偶支持。