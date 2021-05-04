彭博﹕李健熙三星電子持股分配出爐　其妻洪拉熙成韓國女首富

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-04 14:59

據《彭博》報道，三星集團已故董事長李健熙的妻子洪拉熙在取得分配到的遺產，獲得數十億美元的股票，估計身價達到74億美元。

李健熙去世後留下的巨額財產的繼承問題在此後一直是各路媒體關注的焦點。據《財聯社》報道，李健熙生前總共持有三星電子4.18%、三星人壽20.76%、三星物產2.88%和三星SDS0.01%的股權0.97%。

報道指，在三星電子公司股票的分配方面，據南韓法律所訂的分配比率，現年75歲的洪拉熙得到最多比率，大約33%，她的前述三名子女則分別大約各分得22%。因此她繼承了三星電子公司約8,300萬股股票，從而使她成為三星電子最大的個人股東，持股佔比為2.3%。

圖為1月18日，三星電子副會長李在鎔抵達韓國首爾的高等法院。（AP）

洪在熙身家達到74億美元

根據彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index），基於三星電子周一（3日）收盤股價等資料的計算，洪拉熙是韓國女首富，其淨資產為74億美元。

而李健熙的獨子三星物產最大股東李在鎔身價為126億美元，李在鎔的兩位妹妹新羅酒店社長李富真和三星福利財團理事長李敍顯的財富也分別增為50億美元與44億美元。

總部位於首爾的研究公司Leaders Index負責人Park Ju-gun表示，李在鎔因繼承父親巨額財產，在三星集團旗下各關鍵事業的持股比率大幅增加，接班地位更加鞏固，而其他家庭成員隨著增加的股份獲得更大的發言權。

旗下博物館有多項收藏

洪拉熙現時只管理三星旗下的Leeum博物館，該館收藏著Jean-Michel Basquiat的作品《無題（黑影）》和Gerhard Richter的作品《兩支蠟燭》。

上周，該家族宣布計劃支付超過12萬億韓圜（約107億美元）的遺產稅，並打算捐贈1萬億韓元用於醫療設施，捐贈約23,000件藝術品，當中包括畢加索（Pablo Picasso）和莫奈（Claude Monet）的作品。