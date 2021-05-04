Neway旗下公司遭呈請清盤　職員：各分店如常營業

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-05-04 14:03

連鎖卡拉OK店Neway旗下公司Neway Music Limited，昨日遭香港卡拉歌曲版權聯盟有限公司（HKKLA）呈請清盤，根據司法機構網頁顯示，清盤聆訊已排期於7月28日早上進行。

遭呈請清盤的公司為Neway Music Limited；債權人則為 Hong Kong Karaoke Licensing Alliance Limited（香港卡拉歌曲版權聯盟有限公司），代表環球、華納、新力三大唱片公司提出呈請清盤。

《香港01》記者致電旺角創興廣場Neway分店查詢，職員表示各分店如常營業，暫時未有收到公司的任何指示，需要待公司市場部作書面回覆。

Neway的全線Neway分店及CEO分店在4月29日起恢復營業，惟客人需要接種疫苗方可光顧。（網頁截圖）

Neway曾就卡拉OK音樂片段的收費問題和HKKLA引發訴訟，版權審裁處於2019年12月裁定，HKKLA的收費計劃屬合理，惟Neway不滿裁決，在2020年1月入稟高等法院，要求推翻該裁決。此外，Neway亦於2020年入稟控告HKKLA，指對方未有按照協議，提供協議列明數量的歌曲音樂錄像，要求對方退還多收的費用。

Neway卡拉OK一共有14間分店，去年疫情第二波期間，曾出現卡拉OK群組爆發，卡拉OK即時被納入規例需關閉14日，其後多次的防疫措施收緊時，所有分店需即時閉關，令公司生意大受影響。隨著港府近日放寬防疫限制，Neway的全線Neway分店及CEO分店在4月29日起恢復營業。