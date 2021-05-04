「碳中和」谷高資源價　馬鋼中鋁齊創30個月新高可秤先│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-05-04 16:26

內地為要落實「碳中和」目標，要求傳統資源企業減產，惟減產促使資源價格上升，利好資源股盈利表現，市場看好下半年資源價格持續上行，相信資源股未來值得看好。

資源股今日集體大升，鋼鐵股馬鋼（0323）、鞍鋼（0347）分別升4.5%和5.6%，同創逾2年半新高。兩者股價自3月底公布去年業績後彈高，至今分別累升55.5%和52.3%。中鋁（2600）升9.6%，4月至今累升近4成，其表現遠勝恒指處於橫行的狀態，恒指同期只有0.8%的升幅。

另外，五礦資源（1208）今日亦升超一成，江西銅（358）亦升7.8%，而紫金（2899）更大升12%。

河北省唐山市4月19日發布《關於報送鋼鐵行業企業限產減排措施的通知》，要求鋼鐵企業執行限產減排新措施，最高減產比例達50%。（路透社）

減產至年底 鋼價受提振

內地為要落實「碳中和」目標，要求鋼鐵減產限產，鋼價大升。螺紋鋼期貨亦升至十年新高，並升至每噸5,400元（人民幣‧下同）水平，年初至今累升近22%。

河北省唐山市率先發布《關於報送鋼鐵行業企業限產減排措施的通知》，要求鋼鐵企業執行限產減排新措施，最高減產比例達50%，執行範圍是全市除首鋼旗下兩間鋼鐵公司外，其餘所有全市全流程鋼鐵企業。新措施規定，3月20日至6月30日限產50%；7月1日至12月31日限產30%。

該市去年年生鐵產量1.33億噸，佔中國產量14.98%。內媒引述官方估計，唐山市有關措施實行期間，即3月20日至12月31日，該市鐵礦石消耗量總量或將減5,159萬噸。

鋼價大升提振鋼鐵股盈利，鋼鐵行業盈利顯著改善，馬鋼首季盈利大增3倍。（路透社）

鋼鐵股盈利「倍倍聲」增長

花旗表示，唐山鋼鐵產出削減幅度大過市場預期。熱軋板卷（HRC）價格升至每噸5,555元，而毛利達每噸959元，高於2017年供給側改革時水平。即使市場憂慮潛在通脹風險，預料政府仍堅定限制鋼鐵生產以減少碳排放。該行預料中央政府將推出全國限產計劃，認為下半年其他省份有有所跟隨，並有更多削產措施出台。由於需求保持韌性，料鋼價及毛利未來數月將持續上升。

鋼價大升提振鋼鐵股盈利，鋼鐵行業盈利顯著改善。馬鋼今年首季度營業收入238.9億元，按年增加47.4%，錄得純利15.1億元，增長3倍。此外，按中國會計準則，鞍鋼首季營業收入318.8億元，按年增加56.8%，純利15.2億元，增長4.2倍。

鋁價突破19000元 花旗：市場低估中鋁股價

另外，滬鋁4月份累計漲近11%，突破每噸19,000元，如果以2月初見底回升計，滬鋁更累升28%。

中鋁首季表現向好，營業收入526.1億元，按年增加32.6%，純利大增30.3倍至9.7億元。花旗指，中鋁為中國碳中和的主要受惠者，因需求增長及供應控制，相信所有價格及毛利將於長時間處於高水平。現貨鋁價已達每噸1.81萬元以上，高於2017年供給側改革期間的每噸1.67萬元，而公司的股價僅為上一高峰周期的53%，上調目標價至5.91元，維持「買入」評級，並列為行業首選。

中國「碳中和」計劃要求傳統資源企業減產，惟減產促使資源價格上升，利好資源股盈利，馬鋼和中鋁均創新高，可以秤先，投資者可候整固時趁機吸納。