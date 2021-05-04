SmarTone 5G科技館開幕　展示世界級5G創新應用

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-04 16:19

香港已成為全球領先5G城市，其5G覆蓋達全球第3，僅次於內地及南韓。數碼通（0315，SmarTone）策劃的「5G LAB」今日（4日）進駐天際100香港觀景台，成本港首個5G科技館，展示多項5G為日常生活及企業帶來的創新應用，如智慧交通、智慧建築、智慧商場及智慧醫療等。

5G創新應用 連洗手間空氣質素都一清二楚

展館目前主要有6項5G應用項目示範區，分別是實時網絡監測、大欖隧道智慧安全管理、智安健、城市規劃設計、智慧商場管理以及智慧洗手間。

當中的實時網絡檢測是集團應用5G，再配合大數據分析，實時掌握港鐵用戶使用情況，實現數據視像化，方便網絡規劃和管理。

智慧安全管理方面，大欖隧道範圍極廣，難以只靠人手巡邏，而5G能以高速傳送隧道4K影像至控制室，提升交通安全。

智安健就是通過智能頭盔掌握工地工人是否在危險區及健康狀況。當工人向後跌倒，6秒未有起來，控制室就會響起安全警報，而且頭盔備有緊急按鈕，需要時可發出求救信號，甚至可以監測工人是否有中暑狀況。

5G亦可以應用在城市規劃，用戶在商場、洗手間等生活場景，實時知悉生活設施使用情況，連洗手間空氣質素都一清二楚。

此外，5G還有更多創新應用，例如智慧遙控駕駛、智慧醫療、虛擬實境單車體驗。

加速構建香港5G生態圈

母公司新鴻基地產（0016）主席兼董事總經理郭炳聯表示，5G是一項非常重要的基建，將有助香港成為智慧城市及進一步融入大灣區。

SmarTone副主席兼執行董事馮玉麟表示，SmarTone覆蓋已遍佈全港，包括全線港鐵、主要商場、熱門郊野公園、行山徑等，用戶達到數十萬。5G應用更能推動智慧城市發展，並令5G用戶有更好體驗，例如用戶未來可能透過App，知悉巴士的使用情況。

他又指，政府推出的「鼓勵及早使用5G技術資助計劃」，已成功令公共和私營機構研發相關應用，集團將繼續大力推動更多初創企業開發5G應用，加速構建5G生態圈。