虛銀Mox 5%現金回贈改Credit消費才提供　CEO料3至4年內實現盈利

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-05-04 19:24

以5%超級CashBack現金回贈作招徠的虛擬銀行Mox Bank，今日起改變「玩法」。對比以往用Mox扣賬卡在特選商戶作合資格消費便可享5%超級CashBack現金回贈，用戶現需申請Mox Credit，並以此在特選商戶消費，才可享5%現金回贈，推廣期由今日起至7月底，期內回贈上限250元，若在foodpanda作合資格消費，則會有10%現金回贈，推廣期亦至7月底，設回贈上限250元。

若用Mox Card透過Mox戶口消費，即使是特選商戶，不再享有5%現金回贈；本月內所有商戶消費都只是1%現金回贈，6月起更只得0.5%現金回贈。

被問到改變「玩法」的原因，Mox行政總裁顧海（Deniz Güven）指，香港市場屬信貸市場，該銀行以扣賬卡形式開始，是希望了解顧客行為及解決部分痛點，當去到某時間點，便希望在扣賬卡優惠上設限，而將5%超級現金回贈轉移到Mox Credit。

年內冀至少聘30至40名專才

年報顯示，該行2020年錄得4.56億元虧損，今年2月獲得注資4.69億元。顧海表示，希望創立新的商業模式，不會削減投資，又相信3至4年內該行會是香港其中一間實現盈利的數碼銀行，因應去年第四季增長急速，故有注資，今年內資金水平足夠，但難言虧損規模會否縮小。

他說，該行有10萬客戶，希望年內客戶增至超過20萬，現有180名員工，年內冀至少聘請科技、數碼、產品等方面專才30至40人。