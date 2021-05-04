瑞銀料今年香港經濟增長預測有上調可能

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-05-04 20:40

政府昨日已公布首季香港經濟按年增長7.8%，表現遠優於市場預期，按季增幅為5.3%。瑞銀指出貨物出口成為該季經濟增長動力，該季貨物出口增長達到30.6%。

瑞銀指出香港在過去兩年受到社會運動及新冠肺炎疫情，外界亦關注香港能否從多項衝擊中復蘇。瑞銀認為在早前的報告已指出，香港可從杷相關衝擊中復蘇，與其相對優勢如高增值空運等有關。從最新經濟增長及多項增長動能，顯示出縱使在疫情籠罩下，有關表現仍是最強。有關表現亦反映出香港可以從衝擊中復蘇，並能提升對經濟前景的信心。

瑞銀又指出，不獨最新經濟數據，其他指標皆顯示正在改善，包括失業率下跌，相信復蘇可讓政府聚焦處理其他事務。短期內最重要事務為有效控制疫情，以降低爆發新一輪疫情。

政府在公布首季經濟預測外，亦公布維持全年經濟增長預測幅度為3.5至5.5%。瑞銀指出經其評估後，認為全年經濟增長具上調可能。目前該行預期全年增長幅度為5.3%，較市場共識的4.2%為高。不過疫情變化，仍是本港經濟增長最大不確定性之源。

該行指出除卻周期復蘇外，香港亦可從多個結構性機會中受惠，特別是在中央政府的十四五規劃中，確認香港數個國際中心地位，包括擁有擴展離岸人民幣結算中心地位。該行指出正留意未來中港之間在金融上聯繫，可以成為催化劑；又指出粵港澳大灣區的融合，對香港加快復甦及提升長遠增長潛能的重要平台。

美銀料私人消費增速加快

另一大行美銀於報告內指出，將今年香港經濟增長預測幅度，由4.7%上調至6.4%。該行認為受惠政府消費券計劃，未來數季本港私人消費開支增長有望進一步加快：並預期出口可以繼續支持經濟增長，出口增速在下半年將放緩。惟該行亦預期至今年年底前，因跨境旅遊有可能押後，相信服務出口年底前難出現顯著反彈。

該行指出，未來香港經濟復甦將取決於數個因素，包括本地疫情發展﹑疫苗接種進度，以了及最少局部通關。在高基數考量下，將明年本港經濟增長幅度為4%降至2%。