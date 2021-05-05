中歐投資協定暫緩　港股二萬八岌岌可危　科技股沽壓重│巨子股評

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-05-05 09:50

外圍政經消息今日將主宰大市，先有歐盟首席貿易代表指出，歐盟方面已經暫停認可中歐投資協議的程序，歐洲股市向下，其中德股最傷挫2.5%。再者，美國財政部長耶倫突然提出，聯儲局可能需要加息，預期港股今早開市將難免受壓，28000關岌岌可危，重磅科技股相信將隨同業受壓。

歐盟已暫停批准《中歐全面投資協定》，歐股受壓，當中德國股市最傷，急跌2.49%。（Reuters）

首先歐洲方面，歐盟高級貿易官員昨表示，鑑於中歐雙方在互相制裁之後外交關係惡化，歐盟已暫停批准《中歐全面投資協定》。

歐股受壓，當中德國股市最傷，急跌2.49%；英股假後復市跌0.67%；法股下滑0.89%。

美國方面，美國財長耶倫較早時出席一項演講活動期間，在預先錄影的訪談中提到，拜登推出的額外刺激措施，仍然有機會引致利率溫和上調，以阻止經濟過熱。

言論加劇了納指跌勢，納指連跌第三個交易日，收市報13,633點，跌261點或1.9%，創上月初以來最低。不過，道指表現較強韌，盤中一度跌逾300點，尾段轉升19點，銀行股和原材料股有買盤支持。

美國財長耶倫較早時出席一項演講活動期間，在預先錄影的訪談中提到，拜登推出的額外刺激措施，仍然有機會引致利率溫和上調

上述歐美外圍股市狀況，料對港股構成沽壓。恒指上日回升，重上28,500點，不過成交清淡不足一千億元。今日受累外圍市況料再度回落，第一步先看能否在28,300點頭肩頂頸線關鍵位獲支持，否則料二萬八大關岌岌可危。

本港科技股今日料遇沽壓，因為歐洲股市及美股的科技同業股價受壓，其中蘋果公司挫3.5%，百度美股及阿里美股亦跌1.2%-2.4%。最新納指期貨再度下挫1.8%，報13547點。