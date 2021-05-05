中信資源：確認出現持續關聯交易不合規事件

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-05 20:57

中信資源（1205）公佈，已進行現金存款審查，初步結果發現，集團的成員公司在一般及日常業務過程中將現金存款存放於在中信銀行（0998）開立的30多個戶口中，而自2019年12月起，存放於在中信財務開立的戶口中，根據上市規則第十四A章，此乃構成中信資源的持續關連交易。

中信資源進一步發現，集團與中信集團及其附屬公司之間進行的多項關連交易或（除現金存款交易以外的）持續關連交易可能違反上市規則第十四A章項下的若幹規定，包括有期貸款協議；租賃協議；代理費用協議。

集團認為，不遵守上市規則是由於因習慣性遵守公司內部長久建立的慣例導致疏忽失察，以及對上市規則規定的誤解所致。在確認出不合規事件後，集團進行全面審查，隨即制定及自2020年4月起執行多項補救措施，包括在第三方銀行開立銀行賬戶、盡快關閉本集團在中信銀行的銀行賬戶，及將集團在中信銀行的銀行賬戶中的現金結餘轉移至集團在第三方銀行的銀行賬戶中。

除初步補救措施外，中信資源就不合規事件已經或將會採取進一步的補救措施，董事會全體於2021年3月26日獲管理層告知上述不合規事件，及已繼續制定計劃及採取進一步行動以調查、減緩及補救該等不合規事件。

中信資源今日收報0.405元，升幅為2.53%。