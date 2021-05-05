恒益﹕主席李沛新等三名執董被調查　其子李嘉俊暫為董事會主席

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-05-05 21:33

恒益控股（1894）發公告指出已注意到有媒體報道，三名執行董事李沛新﹑劉麗菁及李嘉豪，因市場失當行為及欺詐被證監會及警方拘捕，而三人被指控串謀使用虛假交易盜用公司資金超過1,900萬元。公司又指出該調查由證監會及警方商業罪案調查，與一項據證券及期貨條例進行的調查有關，三名董事已於4月22日被捕，翌日獲警方保釋。

公司指出據董事所知，調查仍在進行中，三名董事並未被正式落案起訴，當局並無發布其他詳情。公司正就該調查尋求法律意見，並將密切監察此事，並（如被要求）積極協助當局進行調查。公司指出董事會並不知悉業務因調查而遭受任何重大不利影響，維持正常營運。

由於三名涉事董事涉及有關調查，縱使他們並無被禁止履行執行董事職務，為維持董事會正常運作，應三人要求，各人將自願暫停作為執行董事職位﹑職能及職務。李沛新亦暫停履行董事會主席及提名委員會主席職能，由今日（5日）起生效，以待調查結果，直至另行通知。董事會將盡快在可行情況下，額外委任最少一名執行董事，以監督管理及日常營運，惟須待提名委員會批准後方可作實。

公司又指出，從今日非執行董事李嘉俊獲委任為董事會臨時主席，暫時接替其父李沛新董事會主席職務。

已委任顧問獨立對事進行調查

由於該調查，董事會已成立由歐陽偉基﹑謝嘉政及張俊文組成的特別調查委員，職責範圍包括調查三名涉事董事被指控的不當行為﹑公司現金及或財務狀況，及審閱公司財務狀況，檢討公司現有內部監控制度，並（如需要）制定提升公司企業管治措施，如有需要，取得外部法律或其他必要獨立專業意見，向董事會報告有關該調查的調查結果，向董事會提出必要建議，並要求董事會根據有關該調查的調查結果，採取一切適當補救行動。

公司亦會委任獨立顧問，對導致該調查事件進行獨立調查，並評估調查的影響及就此提供意見。公司繼續停牌。