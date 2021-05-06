美股收市｜商品股做好道指漲約百點　科技成長股續遭抛售納指下跌

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-05-06 04:54

美股三大指數表現各異，道瓊斯工業平均指數指數上漲約百點，商品股領漲，其中能源板塊和材料板塊漲幅最大。標普500指數輕微上漲0.07％。投資者繼續抛售科技和成長股，納斯達克綜合指數繼續下跌，跌了0.37％。網路商店平台ETSY第一季財報表現超出預期，股價卻在市後交易時段大跌7%；季度表現不似預期的雲端運算服務商Fastly 更在盤後大跌14%。

虛擬貨幣價格升高，比特幣（BTC）升4.45%，價格貼近57000美元，乙太坊（ETH）升約3%，價格貼近3460美元。升幅最大的是狗狗幣（DOGE），周二升超過8%，報價0.6美元。

收市標普500指數升2.93點或0.07％至4167.59，而道瓊斯工業平均指數升97.31點或0.29%，收市報34230.34。納斯達克綜合指數下跌51.08點或0.37％至13582.42。

遊戲公司動能暴雪（ATVI）在公佈業績強勁後上漲了3％，收市漲幅收窄至1.57%。通用汽車（GM）盈餘超出預期，股價勁升4.05％。

運動器材製造商佩洛頓（PTON）在宣佈出於安全考慮召回其跑步機產品後，股價暴跌了14.5％，拉低納指。納指成分股中表現最好的是通訊股T-Mobile（TMUS），上升4.4%。另外Tider等多種網上交友程式的母公司Match集團（MTCH）股價升3.4%。晶片股價格有所反彈，生產光刻機的艾司摩爾（ASML）升2%。

根據週二一份報告，美國4月份私人企業增加了742,000個工作崗位，略低於經濟學家預期的80萬個。