狗狗幣市值曾直逼900億美元　其價值超越最大黃金ETF

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-05-06 14:58

《彭博社》報道，狗狗幣繼續飆升，整體市值曾接近900億美元。由於央行「大撒幣」導致流動性氾濫，加密貨幣市場漲勢如虹，不管狗狗幣有用無用，它已經躋身該市場的主流。

其後狗狗幣價格出現調整，最新報0.588387美元，跌13.03%，整體市值為761億美元。

加密貨幣市場曾被「末日博士」魯賓尼描述為「所有泡沫之母」。也許以往各國政府和中央銀行數萬億美元的刺激計劃可能觸發過黃金和高風險股大漲，但這次海量資金奔向的是新生的加密貨幣市場。

幾乎沒有什麼比狗狗幣能更好説明這一點了。網路上的炒作和不斷自我加壓的買盤熱潮將狗狗幣變成了短線交易者的理想目的地。

還有一個因素可能也在其中推波助瀾，那就是Tesla行政總裁Elon Musk將現身《周六夜現場》（Saturday Night Live），外界猜測他可能會在該喜劇節目中談論狗狗幣。

在狗狗幣找到精神內涵

Galaxy Digital Holdings創始人Mike Novogratz在《CNBC》上表示，「當你思考加密貨幣革命的全部精神內涵，可以在狗狗幣中找到部分答案，我擔心一旦市場對其熱情減退，不會有開發者和機構進來。而現在狗狗幣這麼流行，做空非常危險」。

根據CoinMarketCap.com的數據，隔夜漲勢使狗狗幣一周累計漲幅達到118%，5月5日市值870億美元，超過了最大的黃金ETF，聯邦快遞和Snap Inc．等股票。而一年前，狗狗幣的總價值僅為3.15億美元。

考慮到散户熱愛的其他資產，比如股票期權和Cathie Wood的科技ETF都已從今年早些時候的高點回落，狗狗幣取得的這個成績就更加令人矚目了。

一些分析師認為，加密貨幣市場的狂歡可能傷害黃金。近幾個月來，金市遭遇資金流出，而刺激政策帶來的大量流動性蜂擁湧入加密貨幣市場，後者市值達到創紀錄的2萬億美元。

分析師﹕集體想象力賦予黃金等資產價值

FTX加密貨幣交易所駐香港的首席執行官Sam Bankman Fried表示，「在某些時候，它就是真實的。如果狗狗幣既蠢又無用，那麼它的市值就不應該達到900億美元。黃金，比特幣或歐元又如何呢？是我們的集體想象力賦予了它們價值，所以現在我們就認為它們有價值。」

對狗狗幣的買盤在5月4日變得火爆，Robinhood的交易App一度崩潰。其他山寨幣也全線飆升，截至紐約5月5日早盤，達世幣24小時內飆升11%，以太坊上漲25%。