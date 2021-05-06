Bill Gates離婚分身家　向妻轉讓價值140億元股票

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-06 13:17

微軟創辦人Bill Gates與妻子Melinda Gates離婚，據美國證交會的文件顯示，Bill Gates把旗下投資公司Cascade Investment總值18億美元的股份移交給Melinda Gates，折合約140億港元。

根據文件，該公司周一向Melinda Gates轉讓價值逾18億美元的股票，當中包括1,410萬股加拿大國家鐵路股票，價值約15億美元，以及294萬股美國汽車零售商AutoNation股票，價值3.09億美元。

根據Melinda Gates向華盛頓州法院提交的離婚申報，兩人達成分居協議。而據華盛頓州法律，她有權要求分Bill Gates一半身家。

早前有報道指，Bill Gates透過Cascade在房地產、能源、旅館領域擁有持股，共持有數十家上市公司股份，包括農業設備商Deere & Co和化工能源公司Ecolab的股票。

他身家達1460億美元，若平分家產，Melinda Gates身家將增逾730億美元，一躍成為全球第二女富豪，僅次於法國化妝品巨頭歐萊雅（L'Oreal）繼承人Francoise Bettencourt Meyers。