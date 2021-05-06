美國放棄新冠疫苗專利　大行：真正產能的是原材料和技術

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-06 15:45

美國放棄新冠疫苗專利，研發及生產新冠疫苗的部分醫藥公司股價大跌，其中Moderna（MRNA）隔夜美股收跌超6%，BioNTech（BNTX）收跌超3%。

港股方面，康希諾生物（6185）曾跌最多20.59%，是2020年5月25日後最大跌幅，現跌14.84%，藍籌中國生物製藥（1177）跌5.1%，當中代理mRNA疫苗的復星醫藥（2196）跌14.6%，開拓藥業（9939）跌8.6%。

美貿易代表冀盡快讓疫苗普及

美國貿易代表戴琦接受《彭博》訪問時表示，為了盡快普及安全有效的疫苗，結束新冠肺炎疫情，拜登政府決定放棄新冠肺炎疫苗的知識產權專利。

她又稱，拜登政府現在將積極參加世界貿易組織（WTO）關於豁免方案的談判，並鼓勵其他國家予以支持。

國際藥品製造商協會聯合會將此舉是「令人失望」，該組織在一份聲明中說：放棄新冠肺炎疫苗的專利將不會增加產量，也不會提供解決這場全球危機所需的實際解決方案。

不過，印度和南非一直敦促世貿成員國暫時中止知識產權規則，認為這將是解決貧窮國家疫苗短缺的最有效和最公平的方法。目前已得到近60個國家的支持，當中包括歐盟、英國、日本、瑞士、巴西和挪威。

中國的疫苗相關股急挫。（彭博）

傑富瑞：真正產能的是原材料和技術

傑富瑞集團生物技術分析師Michael Yee指出，對發展中國家來說，關鍵不是專利或價格，而是所需原材料供應不足以及生產疫苗的技術門檻。

他指出，2021年，新冠疫苗的製造供應能力、原材料、包裝瓶、瓶塞和其他關鍵材料供應有限，明年甚至更晚的時候可能仍然如此。部分原因是製造所有這些配件需要時間，而Moderna和輝瑞已經承諾未來從主要供應商大量購買這些配件。

海通：技術短期內難以被其他藥企完全掌握

海通國際認為，此決定是拜登政府的暫時表態，仍需要國會通過，但在國會中可能會受到藥企以及反對議員的阻力。mRNA疫苗的核心壁壘之一在於遞送系統，即使此次專利放棄最終實現，也隻會是對mRNA序列專利的放棄，影響有限。此外，mRNA生產技術短期內難以被其他藥企完全掌握，持續看好疫苗板塊。

中泰：短期利空疫苗股

中泰國際策略分析師顏招駿表示，美國支持豁免新冠疫苗知識產權是基於人道上及長遠經濟的考慮，目前新興市場及欠發達國家疫苗短缺，美國放棄疫苗的知識產權可讓海外地區加快疫苗生產進度，加快全球經濟活動正常化，但短期對概念股構成利空。