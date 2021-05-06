林鄭月娥﹕大灣區青年就業計劃接獲職位數目超出預期

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-06 17:10

騰訊金融學院（香港）今日（6日）舉辦「揚帆起航．灣區翱翔」青年論壇，為即將畢業、有意參與「大灣區青年計劃」或到灣區工作的青年而設，讓他們了解大灣區的工作文化、機遇、選擇及機會，計劃和發展他們的事業。

除了分享之外，香港科技大學（科大）和騰訊（0700）創立的騰訊金融學院簽署合作備忘錄，將共同撰寫商業案例、共同開發金融科技課程、連續3年為科大生提供實習機會、成立金融科技分會，以及合作研究金融科技等。

科大校長史維表示，金融科技並不能單純透過數個課程教授，香港若要成為金融科技的國際領導者，院校需要建立一個跨學科的工作框架。而金融科技將會帶來新的機遇，產生更多的就業機會，支持其他行業的發展。他續稱，目前科大廣州分校正設計20個跨學科的學位課程，包括金融科技碩士和博士課程。

行政長官林鄭月娥在論壇致辭時，期望推動大灣區經濟協同發展，發揮三地互補的優勢。（梁鵬威攝）

林鄭：灣區青年就業計劃迴響高於預期

香港行政長官林鄭月娥在論壇致辭時透露，就「大灣區青年就業計劃」項目公布截至4月30日止，已收到320間企業提供涉及約2,394個職位，超出原先預計的2,000個名額，其中創科職位達1,267個，較預計的700個職位多近一倍。她強調，香港政府非常重視金融科技發展，會持續研究並推出促進跨境金融科技應用的措施，鼓勵金融機構及科技公司研發可用於大灣區的跨境金融應用方案及產品，監管機構亦正推動業界透過利用監管沙盒，測試大灣區跨境金融科技應用。期望推動大灣區經濟協同發展，發揮三地互補的優勢，打造宜居、宜業、宜遊的國際一流灣區。

創新及科技局局長薛永恆在論壇上演講時表示，將於下月推出「傑出創科學人計劃」，亦會全力發展深港創新及科技園。他指出，這個與深圳優勢互補、強強聯手的基地，將成為香港最大的創新平台。他認為香港將會進入前所未有的創科黃金時代，呼籲香港青年把握黃金機遇，加強與大灣區其他城市的合作。