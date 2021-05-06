印度疫情｜「新興市場之父」籲關注醫療保健、基建和教育相關股票

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-06 22:10

COVID-19疫情肆虐印度，印度今日（6日）新增至少41萬人確診，打破單日確診紀錄。疫情日益嚴重引發外界對當地經濟前景憂慮，瑞銀亦發表報告，指當地4月份經濟活動指標，由3月的102降至95，預期疫情對第二季經濟有產生負面影響，印度股市受壓。然而，有「新興市場之父」之稱的美國傳奇投資者麥樸思（Mark Mobius）卻認為，目前正是買入印度股票的好時機。

據日媒報道，印度疫情嚴峻，海外投資者資金陸續外逃。據印度國家證券存管有限公司（NSDL）公布的數據顯示，今年4月海外機構投資者撤出印度股市的資金已超過965.9億盧比，折合約101億港元，達至近年高位。

報道又指，若以印度股票為投資對象的公募投資信託基金來看，發現它們都拋售信實工業公司（Reliance Industries）的股票，進而導致SENSEX等指數下跌。不過，亦有指印度股市只是個別板塊受壓，在全球疫後經濟復甦的背景下，資金正在流向醫藥、鋼鐵等行業。在投資信託基金組合中，銀行股的比例也正逐漸增加。

報道又引述「新興市場之父」麥樸思，他表示，近來印度股市雖有一些調整，但這只是暫時的，並建議投資者後續可以關注醫療保健、基礎設施和教育相關股票。