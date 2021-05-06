長和旗下電訊業務CKHGT首季收益跌1.5%　活躍合約客戶佔比增加

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-06 17:45

長和（0001）公布，旗下電訊業務CK Hutchison Group Telecom（CKHGT），截至今年3月底止首季收益24.61億元歐元，按年下跌1.52%；毛利總額17.05億歐元，減少3.29%。活躍客戶按年減少4%至4,100萬名，每月平均合約客戶流失率1.2%，與去年相若。

公司解釋，活躍客戶減少主要由於市場流動虛擬網絡營運商加入，令競爭加劇，非合約客戶流失數量增加，但活躍合約用戶的佔比相對提高，在英國市場活躍合約客戶佔比按年增8個百分點至81%；意大利市場的佔比則按年上升4個百分點至50%。

英國方面，期內收益5.81億英鎊，按年升1.93%；毛利總額3.59億英磅，升0.84%。活躍客戶按年減少6.48%至930.7萬名，每月平均合約客戶流失率1.3%，較去年同期下降0.1%。

意大利方面，期內收益10.42億歐元，按年下跌6.13%；毛利總額7.89億歐元，減少4.59%。激烈競爭已令活躍客戶總人數減少，活躍客戶按年下降6%至1.9357萬名。每月平均合約客戶流失率為1.4%，上升0.1%。

此外，該公司已於今年1月份完成出售瑞典鐵塔業務予Cellnex，收取8億歐元款項。另目標會於今年6或7月份完成出售意大利的鐵塔業務，以及今年第四季完成出售英國的鐵塔業務。出售發射塔業務所獲得的現金，將用於降低公司負債、考慮分配至市場股份購回計劃，以及一般企業用途。