美股新高港股有望重上20天線　理財通利好銀行股│巨子股評

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-05-07 09:45

隔晚美股三大指數一致向好，道指持續第二日再創新高，預期港股可望受惠。加上內地理財通意見稿出爐，總額度暫定1500億人民幣，料本地銀行股能受惠，帶動恒指高開收復二十天線(28798點)。

美股向好，受惠美國失業救濟數據勝預期，按周減少9.2萬人，再觸及去年3月疫情爆發以來低位。道指收市升318點或0.9%，報34548點，標指納指也轉跌為升。不過藥股仍舊偏弱，受疫苗專利爭議困擾，輝瑞藥廠和莫德納(Moderna)跌逾1%。

藥股仍舊偏弱，受疫苗專利爭議困擾（Reuters）

因此，本港的醫藥股經過上日急挫，如復星醫藥挫近一成半後，今日料仍只能回穩，未能明顯反彈，主要由於市場正在觀察各國政府對豁免新冠疫苗專利的取態。上日美國拜登支持豁免新冠疫苗專利；不過德國政府亦已經表態反對，認為豁免新冠疫苗專利會削弱藥廠研發新藥的動機，估計事件爭議仍會發酵一段時間。

反而，銀行股今日可看高一線，主要受惠人民銀行、中銀保監及中證監聯合發布《粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點實施細則（征求意見稿）》。據《意見稿》，業務試點總額度暫定1500億元人幣，並設有個人額度100萬元人民幣。同時，細則有時間表，料自發布日起30日後生效。

「跨境理財通」是粵港澳金融市場互聯互通的重大突破，將有助本港銀行業開展理財通業務，把握區內居民的跨境財富管理及資產配置的需求。

銀行股中，恒生銀行上日股價已經率先突破160元大關，中銀香港亦已經連升三日，今日有機會再下一城。