獨家｜近五成康宏股份被指屬無效或作廢　相關股東投資或泡湯？

撰文： 詹詠渝 最後更新日期： 2021-05-07 19:01

康宏環球（除牌前股價編號：1019）已於周二（4日）被除牌，惟兩大股東間的股權爭奪戰並未落幕。據康宏最新公布收購公告內的附註，指出有近半股份應屬無效及失效/或作廢及或已被撤銷。不排除附註內提及的股份，或涉及「深圳幫」手上股份。那麼深圳幫離場「逃生門」會否被關上？相關投資又會否「total loss」？

康宏歡喜AGBA收購計劃

目前由「台灣幫」掌控董事會的康宏，昨天（6日）發公告，表示歡迎AGBA Acquisition Limited向公司股東提出全面要約購買全部股份。

值得一提，公告內提及公司已發行股數為149.39億股，公告提出根據公司2017年、2018年及2019年財報，合共71.6億股（47.93％）應屬無效及失效或作廢或已被撤銷。

據以往於港交所（0388）權益披露頁面顯示，佳兆業（1638）太子爺郭曉群持有康宏29.91%股權（約44.68億股）。佳兆業前高層陳佩雄及台灣幫早前提及的王鵬英持股分別為7.26%及2.3%，與郭曉群合計持股高達39.47%。

康宏表示歡迎AGBA Acquisition Limited向公司股東提出全面要約購買全部股份。（公告截圖）

許永權：董事會無權單方面DQ股份

那麼深圳幫於康宏股權地位如何？從事保薦等企業融資顧問服務的建泉國際（8365），其公司執行董事許永權分析，按照公司章程，董事會無法單方面DQ任何股東的股份，只有法庭有權判定有效或無效。他指只有三個情況可以出現，一是股份有效並享有投票權、二是股份有效但無投票權、三是股份無效沒有投票權。一旦法庭作出股份有效，主席就無法否決股東的投票權判決。不過，一旦宣判股份無效，相關股東不單無法投票，更無法進行任何換股，投資化為烏有。

據悉，只有康宏承認的股東才收到這份公告，該47.93%的股東則未有收到。

公告指，瞭解AGBA考慮向公司股東提出全面要約購買全部股份，董事會相信對有意就其股份獲得流動性的少數股東而言，此舉為最快捷有效的方法，因此將歡迎AGBA採取此決定。