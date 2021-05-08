美股｜就業增長遠遜預期　股指創新高　狗狗幣升兩成突破0.7美元

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-05-08 06:38

美國四月非農就業職位增長遠遜於預期，投資者估計政府將持續泵水刺激經濟。美股周五（5月7日）再創高峰，道指、標普500指數雙雙創下盤中新高。本周挨沽的成長形科技股强勁反彈，納指終於結束連續四天的跌勢，盤中一度漲1%。與此同時虛擬貨幣也升，其中狗狗幣（Dogecoin）再創歷史新高，價格突破0.718美元，單日漲幅超過兩成。

美股收市，標普500指數攀升30.98或者0.74％，報4232.6點。道瓊斯工業平均指數上漲229點或者0.66％，報34777.76點。科技含量高的納斯達克綜合指數升119.39點或0.88％，報收13752點。

2021 年2月12日，紐約交易所(美聯社）

美國勞工部周五公佈4月非農就業職位增加26.6萬個，遠遜預期的100萬個，顯示美國經濟復甦步伐放緩，使投資者相信美聯儲將持續寬鬆貨幣政策，推動市場反彈。

女股神卡西伍德（Cathie Wood）現身CNBC收市訪談節目，對重整後的投資策略表示有信心。伍德的旗艦基金ARKK周五隨科技股反彈了約1.27%，然而本週總計仍下跌約一成，表現疲軟，根據FactSet數據，上週從該基金撤出了約7.6億美元。