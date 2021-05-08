美國貿易逆差再創歷史新高　或將繼續擴大

撰文： 蘇梓墨 最後更新日期： 2021-05-08 10:35

領到政府補助的美國消費者推高了對外國商品的需求，致使美國3月貿易逆差再創歷史新高。

據美國消費者新聞與商業頻道網站5月4日報道，美國商務部4日發佈的數據顯示，隨着每名美國人1,400美元的新一輪紓困資金下發，再加上國內經濟狀況持續好轉，美國的商品和服務貿易逆差擴大到744億美元。這是自1992年1月有數據以來的最高水平，比去年同期上升57.6%，也高於2月的705億美元。對華商品貿易逆差剔除季節性因素後上升逾22%，達到369億美元。對墨西哥貿易逆差增加23.5%，達到84億美元。

匹茲堡國民商業銀行高級經濟師比爾·亞當斯撰文稱：「紓困措施讓美國消費者在疫情期間繼續花錢，但對高接觸風險行業實施限制使消費對象由本土服務變為商品，而很多商品是進口的。」

根據數據，3月美國出口也增長至2,000億美元，增幅為6.6%。但消費者對進口商品持續不衰的需求推動進口增長6.3%，達到2,745億美元，這抵消了出口的增長。貿易逆差僅在2021年就增長了將近10%，大大高於2020年3月的472億美元，那時新冠疫情在美國暴發不久。從2021年迄今的情況看，美國的進口增長8.5%，出口下降3.5%。

亞當斯説，隨着美國經濟進一步復甦，未來數月貿易逆差可能會下降。他説：「隨着疫情在美國得到控制，美國消費者將減少在進口商品上的支出，致使進口收縮；隨着外國經濟進一步復甦，外國人將購買更多的美國出口商品。」

另外，3月消費品進口上升得最快，增長了45億美元，其中紡織服裝和家用產品進口增長12億美元。工業耗材和原材料進口增長37億美元，資本貨物進口增長33億美元。出口方面，工業耗材和原材料增長52億美元，資本貨物增長29億美元，消費品增長20億美元。

另據路透社華盛頓5月4日報道，由於國內需求激增，美國3月貿易逆差大幅擴大，升至紀錄高位；且隨着美國經濟活動反彈速度超過全球競爭對手，進口增加可能令貿易逆差進一步擴大。

美國商務部4日表示，美國3月貿易逆差按月大幅擴大5.6%，升至744億美元的紀錄新高，符合經濟學家的預期。

隨着全球經濟增長勢頭增強，可能推動外國購買更多美國商品，出口預計將在2021年晚些時候回升。國際旅行和秋季美國大學恢復線下教學可能會推動服務貿易改善。