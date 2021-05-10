遭受勒索軟件攻擊　美國最大的汽油管道暫停運營

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-05-10 08:19

美國主要輸油管道運營商Colonial pipeline遭勒索軟件網絡攻擊後，日前該公司被迫關閉，引發市場對汽油零售價格飆升的擔憂。

《新浪財經》報道，Colonial表示，正「繼續監測這次臨時服務暫停的影響」，並努力恢復服務。該公司沒有給出重啓日期的估計。

這是迄今為止報道的最具破壞性的數字勒索行動之一，這促使美國國會議員呼籲加強對美國關鍵能源基礎設施的保護，以防止駭客襲擊。

Colonial的管網每天可將250萬桶精煉成品油從墨西哥灣沿岸運輸到新澤西州的Linden。它為休斯敦到紐約的燃料分銷商和機場提供汽油、柴油和航空燃油。包括美國汽車協會在內的燃油零售專家表示，持續幾天的停擺可能會對地區燃油供應造成重大影響，尤其是在美國東南部。

兩名網絡安全行業消息人士稱，網絡攻擊中使用的惡意軟件是勒索軟件，這是一種惡意軟件，旨在通過加密數據和要求支付報酬來鎖定系統。這種惡意軟件在過去五年中越來越流行，經常被網絡犯罪團伙使用。

Colonial5月8日晚間表示，正在與一家「領先的第三方網絡安全公司」合作，但未透露該公司的名稱。

一名白宮發言人表示，美國總統拜登5月8日上午聽取了該事件的匯報，並補充説，美國政府正努力幫助公司恢復運營，防止供應中斷。

另一條為同一地區提供燃料的管道輸送的燃料只有Colonial的三分之一。任何長時間的中斷都需要油輪將燃料從美國墨西哥灣沿岸運往東海岸港口。

而長期的價格影響將取決於這些線路被關閉的時間長短。一位市場人士表示，如果原油無法供應，墨西哥灣原油價格可能進一步下跌，而紐約港的原油價格可能上漲。