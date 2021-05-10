馬斯克《周六夜現場》一句話推冧狗狗幣　柴犬幣卻暴漲236%

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-05-10 08:38

特斯拉（Tesla）首席執行官（CEO）馬斯克上周六以主持人的身份，參與錄製NBC的熱門深夜喜劇秀《周六夜現場》（SNL）。與此同時，狗狗幣（Dogecoin）突然閃崩。

《中國基金報》報道，在馬斯克以主持人的身份，在參與錄製《周六夜現場》前，於周五晚發了一條關於「節目嘉賓」的推特（Twitter），並附上了狗狗幣的配圖。推特內容是另外兩名《周六夜現場》的明星嘉賓以及代表着狗狗幣的柴犬。

馬斯克在這個節目上説了什麼？

在開場獨白中，馬斯克自稱是首個主持《周六夜現場》的艾斯伯格症患者。據悉，愛因斯坦被認為有艾斯伯格症。

馬斯克還邀請母親梅耶到場，兩人回憶到，馬斯克小時候開發了一款太空大戰的遊戲，馬斯克還為此賺到了500美元。因為未成年的馬斯克沒有賬户，所以這500美元馬斯克有沒有拿到呢？梅耶笑而不語，轉而誇起了兒子把小時候的幻想變成了現實。梅耶很期待兒子會送給她什麼樣的節日禮物。＂希望不是狗狗幣。＂她説。＂哦！就是狗狗幣。＂馬斯克笑着給予肯定的答案。

馬斯克（Elon Musk）參與錄製NBC的熱門深夜喜劇秀《周六夜現場》時，笑言狗狗幣是一場騙局，令狗狗幣價格閃崩。（GettyImages）

節目開始一小時後的新聞吐槽單元「Weekend Update」中，馬斯克扮演專家講解狗狗幣。期間他被反覆問及「什麼是加密貨幣」、「什麼是狗狗幣」，馬斯克的第一反應是：狗狗幣是貨幣的未來。他還補充説，這是一種不可阻擋的金融工具，將統治世界。他還説，狗狗幣和美元鈔票一樣真實。

主持人首先問道：究竟什麼是加密數字貨幣。馬斯克回答：加密貨幣就是一種數字貨幣，但不是由央行控制，而是通過區塊鏈技術實現去中央化。這位「狗狗幣教父」還特別強調，最近加密數字貨幣價格飆升，比如有比特幣，尤其是狗狗幣。

隨後主持人又提到了眾人尤為關注的狗狗幣：究竟什麼是狗狗幣。在主持人的反覆提問下，馬斯克的回覆是「狗狗幣是貨幣的未來，這是一種勢不可擋的金融工具，將接管世界。」

最後主持人開玩笑式地問，「那麼狗狗幣是一場騙局（hustle）？」馬斯克無奈一笑「嗯……好吧，它是騙局（hustle）。」

與此前馬斯克宣傳狗狗幣後其價格隨後必漲不同，節目期間及結束後狗狗幣的價格卻一路走低，期間狗狗幣的價格雖有短暫回升，但隨即又轉跌。狗狗幣價格盤中一度跌幅達到39%，報0.4347美元。

今年以來，原本只是開發出來當個笑話的狗狗幣已經飆升了驚人的12000%，如果從去年7月的低點開始算的話飆升幅度更是高達30000%。加密數據跟蹤器CoinGecko.com顯示，狗狗幣上個月暴漲了800%以上，５月６日其價格創下歷史新高0.73美元，市值達730億美元。此外，狗狗幣取代了更廣泛使用的加密貨幣如litecoin和tether，現已成為第四大數字貨幣。

對於狗狗幣一周以來翻一倍的瘋狂行情，人們認為馬斯克個人的作用不可忽視。確實，作為加密貨幣的長期粉絲，馬斯克一直以來都在用各種暗示花式推動着加密貨幣的價格。今年以來，馬斯克一直在他的推特上賣力吆喝，「我們不需要成為億萬富翁就能擁有狗狗幣」、「狗狗幣才是人民的虛擬貨幣」、「我沒喝多，也沒情緒低落，心裏只有狗狗幣」……

但是就在馬斯克發出關於＂節目嘉賓＂推特的同一天，他其實也發過另外一條推特，馬斯克在推文中寫道，「加密貨幣很有前途，但是請謹慎投資」。他還同時附上了一則今年2月接受TMZ採訪的視屏，在視頻裏馬斯克談到狗狗幣時表示，人們不應該把畢生的積蓄投資於加密貨幣，這是不明智的。

馬斯克剛把＂shi＂幣帶火

上周六加密貨幣Shib（俗稱柴犬幣/屎幣）價格一度狂漲超251%，隨後有所回調，24小時內暴漲236%，該事件登上中國的微博熱搜。柴犬幣超話甚至超過狗狗幣，坐上幣圈熱度第二把交椅。無論是比特幣、狗狗幣，還是柴犬幣的暴漲，背後都有馬斯克的身影，他僅用一兩句話，就在幣圈掀起腥風血雨。

當地時間7日，特斯拉獨立董事、日本養老基金前首席投資官水野弘道（Hiromichi Mizuno）在社交媒體上表示，「投資者可以短線交易柴犬幣，但不要這樣對待自己的柴犬寵物狗」。馬斯克隨即回應，「我正在尋找一隻柴犬。」

隨後，柴犬幣（Shib）短時一根超級大陽線，日內漲超251%，暫報0.0000183美元，登上各大交易所漲幅榜榜首。截至5月9日，柴犬幣一日交易量達403億元人民幣，暴漲1297.64%，市值暴漲359.31%。火熱的行情，一度使各大交易平台遭遇短暫宕機。